Barragem se rompe e causa inundações em cidade de Goiás

SÃO PAULO, 6 JAN (ANSA) – As chuvas fortes registradas no último final de semana provocaram o rompimento de uma barragem na cidade de Pontalina, no interior de Goiás, causando inundações em partes da região. A barragem está localizada na Fazenda São Lourenço das Guarirobas, zona rural do município, e era usada para armazenar água para irrigação. A suspeita é que o volume de chuvas na região tenha contribuído para o problema.

Segundo a prefeitura de Pontalina, pelo menos quatro residências da rua Padre Primo foram condenadas e interditadas pelos bombeiros por risco de desabamento. Algumas famílias ficaram desabrigadas. O governo de Goiás informou que foi criada uma força-tarefa para inspecionar outras barragens na região, além de prestar assistência aos cidadãos atingidos e avaliar de forma detalhada o local.

Os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), profissionais da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), Companhia Saneamento de Goiás (Saneago), equipes do Corpo de Bombeiros, Comando de Policiamento Ambiental da Polícia Militar, Comando de Policiamento Rodoviário da PM e Defesa Civil se uniram para tentar identificar possíveis as causas do rompimento e possíveis danos provocados pela enchente. (ANSA – Com informações Agência Brasil)