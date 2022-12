Barragem da Vale B3/B4 em Nova Lima deixa nível máximo de emergência

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 02/12/2022 - 14:02 Compartilhe

RIO DE JANEIRO (Reuters) – A barragem B3/B4 da Vale3.SA>, na Mina Mar Azul, em Nova Lima (MG), teve seu nível de emergência reduzido de 3 para 2, nesta sexta-feira, saindo assim do patamar máximo de emergência, informou a companhia em comunicado.

A estrutura era uma das três barragens de rejeitos da mineradora que ainda estavam no nível 3. As demais – Sul Superior (Barão de Cocais) e Forquilhas III (Itabirito), ambas em Minas Gerais – permanecem.

“O avanço do processo de descaracterização da B3/B4, com a remoção de mais de 50% dos rejeitos do reservatório, proporcionou a melhora das condições de estabilidade do barramento e viabilizou a redução do nível de emergência”, disse a empresa.

A previsão, considerando o ritmo atual das obras e a estabilidade da estrutura, é concluir a descaracterização em 2025, dois anos antes do previsto inicialmente.

A Vale planeja não ter nenhuma barragem em estado crítico de segurança (nível 3 de emergência) até 2025.

Além das cinco barragens a montante eliminadas neste ano e da redução de nível de emergência da B3/B4, oito estruturas da Vale tiveram o nível de emergência encerrado e obtiveram suas Declarações de Condição de Estabilidade (DCEs) em 2022, atestando a segurança e estabilidade, disse a empresa.

(Por Marta Nogueira)

