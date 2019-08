Barraco! Jojo Todynho rebate comentário irônico de Solange Gomes: ‘fez plástica até no c..’

Depois de esta colunista publicar uma nota sobre as novas curvas que Jojo Todynho vem ostentando após recente cirurgia plástica, Solange Gomes fez o seguinte comentário: “ela faz… faz… e parece que não fez nada”, disse a ex-‘Banheira do Gugu’ sobre o novo shape da funkeira que garante que não se submeteu aos procedimentos para ficar magra e sim para ficar “gostosa”.

Pois bem. Jojo Todynho não curtiu nada o comentário de Solange e não perdeu a oportunidade de retribuir a alfinetada: “você quer falar o que? Oitenta anos com plástica até no c.., e outra, não é pago com o seu dinheiro e você não sabe o procedimento que eu fiz, linguaruda”, escreveu Jojo em resposta ao comentário da ex-modelo.

Não satisfeita, Jojo ainda foi para os stories: “Ah… se eu pudesse mostrar meu antes e depois… pena que eu estou muito ‘nudes’ (nua). O povo ao invés de comprar livro está preocupado com a vida dos outros. Por isso que a vida não anda. Aí não sabe porque não vai pra frente… porque está se metendo onde não é chamado. Eu não fiz cirurgia para mudar nada. Eu corrigi o que eu achei que eu deveria corrigir. Eu achei que eu queria ficar com as costas retinha e fui lá no doutor Luiz. E minhas costas está como agora? Retinha! A alça abdominal corrigida está perfeita, contando que eu tenho apenas 28 dias de operada. Vou fazer um mês ainda. ‘Ai, ai, ai. Faz, faz, faz e não vejo o resultado’… E você tem que ver, cirurgiã? Ou é cirurgiã ou é escritora, gente. Tem que se decidir!”, disse Jojo. É treta que chama, Brasil?