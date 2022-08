Barkin, do Fed, diz que ainda há “muito tempo” até decisão de juros em setembro

reuters 19/08/2022 - 12:25 Compartilhe

OCEAN CITY, EUA (Reuters) – Autoridades do Federal Reserve têm “muito tempo ainda” antes de precisarem decidir o tamanho do aumento de juros a ser imposto na próxima reunião de política monetária, de 20 a 21 de setembro, disse o presidente do Federal Reserve de Richmond, Thomas Barkin, nesta sexta-feira.

Com um intervalo incomumente longo de oito semanas entre os encontros, o Fed ainda tem “outra mordida” em dados, incluindo empregos, inflação e outros relatórios que determinarão se o banco central optará por um acréscimo de 0,50 ponto percentual ou um terceiro consecutivo de 0,75 ponto.