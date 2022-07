Barcos de Robert Scheidt, Torben Grael e Marcelo Ferreira e Samuel Albrecht vencem no 1º dia da 49ª Semana de Vela de Ilhabela Público lotou a cidade para acompanhar o Desfile e a regata neste domingo







Começou neste domingo a 49ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela, o mais importante evento de vela oceânica da América do Sul. O barco Crioula 52 foi o Fita Azul e vencedor no tempo corrigido da classe ORC na Regata de Alcatrazes por Boreste – Marinha do Brasil que acabou sendo encurtada até a ilha de Toque Toque em decorrência da previsão de pouco vento. O Phoenix terminou em segundo lugar seguido do Rudá Blue Seal, na terceira posição.

Ao todo 115 barcos e cerca de mil velejadores do Brasil e da Argentina disputam até o próximo sábado, 30, a competição, com sede no Yacht Club de Ilhabela. A festa começou com o Desfile dos Barcos no Canal de São Sebastião, que foi assistido por cerca de mil pessoas.

No mar de Ilhabela os barcos deram um colorido especial e travaram um verdadeiro duelo tático em busca da melhor colocação na regata de abertura. Samuel Albrecht, tático do Crioula, elogiou a performance da equipe e destacou a estratégia adotada para a vitória.

“Foi uma regata melhor do que a esperada, o vento apareceu, tivemos boas condições. Foi uma largada espetacular para o público que acompanhou em frente à Vila. Tecnicamente foi uma regata muito difícil, muitas cambadas, tentando se esquivar um pouco da correnteza”, explica o velejador olímpico Samuel Albrecht: “Importante que a cada dia a equipe está melhorando o entrosamento, apesar de não termos tido tempo para treinar juntos devido a uma agenda apertada da tripulação. Mas acredito que vamos crescer durante a competição e ajustando os detalhes que ainda faltam”, completa o medalhista pan-americano.

Primeiro colocado na C-30, o Caballo Loco, que tem como timoneiro o bicampeão olímpico Robert Scheidt, mostrou que é um dos candidatos ao título da Semana de Vela.

“A regata foi maravilhosa hoje. Tivemos uma boa condição de vento, que entrou bem no Canal, muito acima do que a gente esperava para o dia. Uma disputa bem acirrada desde a largada. A nossa equipe é muito forte e o barco velejou muito bem hoje, estou feliz por ter me juntado a eles e está desfrutando dessa Semana de Vela. Voltar a participar da Semana de Ilhabela é maravilhoso pra mim e não queria perder essa oportunidade que o Caballo Loco me deu de velejar com esse grupo”, disse o bicampeão olímpico e maior medalhista do país.

Entre os barcos Clássicos, o Lady Lou de Torben Grael e Marcelo Ferreira foi o vencedor. A dupla foi bicampeã Olímpica em Atenas 2004 e Atlanta 1996. Ferreira estava afastado das regatas há mais de uma década vivendo no interior do Rio de Janeiro com seus negócios particulares e retoma as atividades com seu fiel escudeiro. Sua última aparição em Ilhabela foi em 2005 com o barco Brasil 1 que correu a The Ocean Race. O Lady Lou

Na regata Renato Frankenthal, o barco Espetáculo, do Yacht Club de Santo Amaro, foi o vencedor na HPE-25 deixando o Cabron em segundo e o Mussulo 25 na terceira posição, os dois do Yacht Club de Ilhabela.

Regata Vela do Amanhã acontece nesta segunda com crianças de onze Escolas de Vela



O destaque desta segunda-feira, dia 25, às 13h, é a terceira edição da Regata Vela do Amanhã. Já está confirmada a participação de alunos de 11 escolas de oito cidades do litoral do Rio de Janeiro (Angra dos Reis e Paraty) e de São Paulo (Ilhabela, Praia Grande, Guarujá, Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba). Às 16h os meninos e meninas serão premiados em cerimônia no Salão de Eventos do Yacht Club de Ilhabela.

As escolas de vela confirmadas até o momento são: Escola de Vela de Ilhabela, Escola de Vela São Sebastião, Escola Vela Praia Grande, Escola de Vela de Ubatuba, Escola de Vela de Caraguatatuba – Velas ao Vento, Escola de Vela de Paraty, Escola de Vela de Ilha Grande, Escola de Vela de Angra dos Reis, Escola de Vela BL3, Iate Clube de Santos e Secretaria Municipal de Esportes e Lazer do Guarujá.

