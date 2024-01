Barco pega fogo em praia de Florianópolis, 2ª caso no estado em 2 dias

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/01/2024 - 19:11 Para compartilhar:

Um barco pesqueiro pegou fogo a 300 metros da faixa de areia na Praia Pântano do Sul, em Florianópolis, neste domingo, 7. Foi o segundo caso em dois dias, já que no sábado, 6, outra embarcação foi atingida por um incêndio em Balneário Camboriú, no mesmo litoral. Nos dois casos, a Capitania dos Portos e o Corpo de Bombeiros Militares se mobilizaram para o combate às chamas.

No registro mais recente, não havia ninguém na embarcação quando aconteceu o incêndio, de causas desconhecidas. A coluna de fumaça e a mobilização dos bombeiros chamaram a atenção dos banhistas que lotavam a praia.

As chamas de alastraram rapidamente pelo barco San Rafael, pertencente a um empresário de pesca. A embarcação estava fundeada desde a manhã próximo da praia. As chamas começaram por volta do meio-dia e se alastraram rapidamente. O Corpo de Bombeiros utilizou o helicóptero Arcanjo, equipado com lançador de água, para controlar o fogo.

Os lançamentos conseguiram eliminar as chamas sem que o barco ficasse completamente destruído. A embarcação não afundou. As causas do incêndio serão apuradas. O distrito de Pântano do Sul, onde fica a praia homônima, abriga uma comunidade de pescadores.

Balneário Camboriú

Neste sábado, 6, uma embarcação usada para passeios pegou fogo na Praia Central, em Balneário Camboriú, ao norte da capital. Segundo a Polícia Militar, as oito pessoas que estavam a bordo foram resgatadas sem ferimentos. Nesse caso, a embarcação foi totalmente destruída pelas chamas. A Polícia Civil das duas cidades vai apurar as causas dos incêndios.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias