‘Barco-museu’ francês percorrerá 15 países mediterrâneos durante dois anos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/02/2024 - 12:46 Para compartilhar:

Um catamarã adaptado como museu percorrerá os portos de 15 países, entre o final de março de 2024 até 2026, anunciou a fundação francesa Art Explora nesta quinta-feira (1º), em Paris.

A embarcação de 47 metros de comprimento e 18 metros de largura, com capacidade para cerca de 2.000 visitantes por dia, abrigará uma exposição imersiva dedicada a figuras femininas de diferentes culturas mediterrâneas, elaborada a partir dos acervos do Museu do Louvre.

O barco partirá de Malta no final de março, fará uma escala em Veneza em abril e será oficialmente inaugurado em Marselha em 6 de junho, informou a fundação.

De acordo com o itinerário do festival “Art Explora”, ele fará escala no porto de Valência, na Espanha, e nos portos de Tânger, Lisboa, Beirute, Atenas e outros.

O festival é apresentado como uma combinação de atividades a bordo da embarcação, e promoverá exposições, concertos e atividades culturais em cada uma das escalas, até 2026.

O catamarã foi apresentado à AFP como “o primeiro barco-museu do mundo” por seu criador, Frédéric Jousset, presidente da Art Explora, que financiou pessoalmente a construção do barco por 35 milhões de euros (R$ 188,2 milhões).

ls/jz/jvb/ms/tt

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias