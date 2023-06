Barco está à deriva no Mediterrâneo com 50 pessoas a bordo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/06/2023 - 15:01 Compartilhe

ROMA, 23 JUN (ANSA) – Em meio à comoção por um naufrágio que deixou pelo menos 82 mortos na costa da Grécia, um barco com cerca de 50 migrantes está à deriva em águas internacionais no Mar Mediterrâneo Central.

Segundo o serviço de emergência Alarm Phone, que sinalizou a presença da embarcação, a situação a bordo é “crítica”.

“Acabaram de nos ligar, estão desesperados e esperam socorro, a água está entrando no barco”, disse a entidade, que faz contatos telefônicos via satélite com migrantes que atravessam o Mediterrâneo.

“Exortamos todas as autoridades competentes: não os deixem se afogar”, acrescentou a ONG, ressaltando que pediu que “as autoridades da Líbia respondam ao SOS”. “Mas elas afirmam que estão no feriado de sexta-feira”, disse.

No último dia 14 de junho, um pesqueiro superlotado naufragou perto da costa da península do Peloponeso, na Grécia, deixando ao menos 82 mortos. Outras 104 pessoas foram resgatadas com vida, mas, segundo os sobreviventes, cerca de 750 indivíduos viajavam no barco. (ANSA).

