Barco bate em vaporetto em Veneza e deixa 5 feridos

VENEZA, 14 DEZ (ANSA) – Uma colisão entre um vaporetto, ônibus aquático do transporte público de Veneza, e um barco privado deixou pelo menos cinco pessoas feridas neste sábado (14).

As embarcações se chocaram perto do cais de desembarque da ilha de Sant’Elena, no distrito de Castello. De acordo com as primeiras informações, a lancha privada teria batido em um vaporetto proveniente da região da Praça San Marco, no coração de Veneza.

Dois passageiros que tiveram machucados leves foram examinados no próprio local do acidente e acabaram liberados.

Três pessoas tiveram lesões provocadas por quedas e estilhaços de vidros e foram levadas a um hospital por precaução.

O prefeito de Veneza, Luigi Brugnaro, disse que é “fundamental” determinar quem foram os “responsáveis” pelo acidente. “A segurança dos cidadãos e visitantes que utilizam nossos meios de transporte é uma prioridade absoluta”, acrescentou. (ANSA).