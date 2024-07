Barclays vende unidade de financiamento alemã ao Bawag

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/07/2024 - 10:30 Para compartilhar:

O Barclays fechou um acordo para vender sua unidade alemã de financiamento ao consumo a uma subsidiária do banco austríaco Bawag. O banco britânico disse nesta quinta-feira (4) que o Consumer Bank Europe, negócio com sede em Hamburgo que oferece serviços bancários de varejo diversificados nos mercados alemão e austríaco – será comprado por um valor levemente acima de seus ativos líquidos, que será pago em dinheiro quando o negócio for concluído.

No fim de março, o Consumer Bank Europe tinha 4,7 bilhões de euros em ativos brutos, provenientes em sua maioria de recebíveis de cartões e empréstimos, detalhou o Barclays.

Por volta das 9h10 (de Brasília), a ação do Barclays subia 2,4% na Bolsa de Londres, enquanto a do Bawag avançava 2,3% em Viena. Fonte: Dow Jones Newswires.