Barclays tem lucro líquido maior que o esperado no 3º trimestre

O Barclays anunciou nesta sexta-feira que teve lucro líquido de 611 milhões de libras no terceiro trimestre do ano, ante prejuízo de 292 milhões de libras em igual intervalo do ano passado. Analistas consultados pelo próprio banco esperavam lucro líquido menor, de 201 milhões de libras.

No período, o banco obteve lucro antes de impostos de 1,15 bilhão de libras (US$ 1,50 bilhão), ante o ganho de 246 milhões libras registrado no terceiro trimestre do ano anterior. Analistas esperavam lucro antes de impostos de 507 milhões de libras.

Já a receita caiu de 5,54 bilhões de libras no terceiro trimestre de 2019 para 5,20 bilhões de libras em igual período trimestral de 2020. Apesar do recuo, o desempenho ficou acima do esperado por analistas, de 4,85 bilhões de libras.

O banco disse que sua perspectiva para o ano e 2021 depende do resultado da pandemia de coronavírus e das negociações do Brexit. Por volta das 4h30 (de Brasília), a ação do Barclays avançava 3,9% na Bolsa de Londres. Fonte: Dow Jones Newswires.

