Barclays tem lucro antes de impostos menor do que o esperado no 4º trimestre

O Barclays divulgou nesta quarta-feira (15) que teve lucro antes de impostos de 1,31 bilhão de libras no quarto trimestre de 2022, menor do que o ganho de 1,43 bilhão de libras apurado em igual período de 2021. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pelo próprio banco britânico, que previam lucro de 1,5 bilhão de libras entre outubro e dezembro.





Já o lucro líquido do Barclays somou 1,04 bilhão de libras no quarto trimestre, ante 1,08 bilhão de libras um ano antes, mas acima do consenso do mercado, de 919 milhões de libras. O Barclays também anunciou planos de recomprar 500 milhões de libras em ações, mas analistas previam um valor maior, de 675 milhões de libras. Fonte: Dow Jones Newswires.

