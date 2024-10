Barclays supera previsões de lucro e receita no 3º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/10/2024 - 7:27 Para compartilhar:

O Barclays divulgou nesta quinta-feira (24) que teve lucro antes de impostos de 2,23 bilhões de libras no terceiro trimestre de 2024, representando alta de 18% ante o intervalo equivalente do ano passado. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pelo próprio banco britânico, que previam lucro de 1,97 bilhão de libras no período. A receita do Barclays cresceu 5% na mesma comparação, a 6,55 bilhões de libras, vindo também acima do consenso, de 6,46 bilhões de libras. Fonte: Dow Jones Newswires.