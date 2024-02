Barclays lucra menos que o esperado e anuncia planos de devolver capital e reestruturação

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/02/2024 - 7:13 Para compartilhar:

O Barclays divulgou nesta terça-feira (20) que teve lucro antes de impostos de 110 milhões de libras no quarto trimestre de 2023, representando apenas uma fração do ganho de 1,31 bilhão de libras apurado em igual período de 2022. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pelo próprio banco britânico, que previam lucro de 238 milhões de libras entre outubro e dezembro. No balanço trimestral, o Barclays também anunciou planos de devolver 10 bilhões de libras em capital a seus acionistas entre 2024 e 2026, por meio de dividendos e recompras de ações, e de reestruturar seus negócios em cinco unidades operacionais, ante as três atuais. Fonte: Dow Jones Newswires.

