Barclays fecha compra do banco de varejo da Tesco, por US$ 757 milhões

O Barclays fechou um acordo para comprar o braço bancário de varejo da Tesco por cerca de 600 milhões de libras (US$ 757 milhões), segundo comunicado divulgado nesta sexta-feira, 9. A transação inclui um acordo de exclusividade de longo prazo, permitindo que o banco britânico utilize a marca da varejista para oferecer cartões de crédito, empréstimos e outros produtos durante dez anos.

No comunicado, as empresas afirmam que o acordo permitirá que a Tesco se concentre no “negócio principal de varejo” e fortaleça seu balanço patrimonial ao “reduzir significativamente” passivos financeiros, enquanto o Barclays expande sua carteira de clientes em empréstimos e depósitos não garantidos no Reino Unido.

A Tesco manterá suas atividades de seguros, caixas eletrônicos, dinheiro para viagem e cartões-presente, que, segundo a empresa, são negócios lucrativos e com pouco capital. A venda remove 7,7 bilhões de libras (US$ 9,71 bilhões) em ativos de capital intensivo e 6,7 bilhões de libras (US$ 8,45 bilhões) em passivos financeiros de seus livros.

Ao assumir as operações do Tesco Bank e sua infraestrutura operacional, o Barclays obterá cerca de 8,3 bilhões de libras (US$ 10,47 bilhões) em saldos de empréstimos não garantidos e cerca de 6,7 bilhões de libras (US$ 8,45 bilhões) em depósitos de clientes.

O banco britânico pretende integrar a empresa e seus 2.800 funcionários em sua infraestrutura, financiando a aquisição com seus recursos existentes. A transação está prevista para ser concluída no segundo semestre de 2024, sujeita a aprovações.

O acordo “acrescentará escala incremental, renda e, portanto, lucratividade ao já forte negócio de cartões de crédito do Barclays, que viu os saldos diminuírem no Reino Unido após a pandemia”, escreveram analistas da Shore Capital em nota a clientes.

*Com informações da Dow Jones Newswires

