Barcelona x Valencia: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol Equipes se enfrentam em confronto direto, válido pela nona rodada da La Liga, na Catalunha. Barcelona é o nono colocado, enquanto Valencia é o oitavo

Chegou a hora da bola voltar a rolar pelo Campeonato Espanhol depois da Data-Fifa. Neste domingo, o Barcelona, querendo subir na tabela, recebe o Valencia, que tem o mesmo número de pontos da equipe catalã. O jogo acontece no Camp Nou, às 16h (de Brasília).

BARCELONA

Afundado em uma grave crise, o Barcelona tenta se recuperar na tabela. Com Ronald Koeman mantido no cargo após quase ser demitido, o time blaugrana, atualmente na nona posição com 12 pontos, quer se aproximar dos líderes. Na última rodada, a equipe catalã perdeu para o Atlético de Madrid, por 2 a 0.

+ Veja a tabela e os jogos da La Liga

VALENCIA

Depois de uma temporada muito ruim em 2020/21, o Valencia quer voltar a figurar nas primeiras posições. Na oitava colocação, com os mesmos 12 pontos do Barcelona, a equipe de José Bordalás tentará surpreender os catalães em pleno Camp Nou. Na última rodada, empate em 0 a 0 com o Cádiz.

+ Tem brasileiro na lista! Saiba quem são os 20 finalistas do prêmio Golden Boy 2021

E MAIS:

FICHA TÉCNICA

Barcelona x Valencia

La Liga – Campeonato Espanhol

9ª Rodada

Data e Horário: 17/10/2021, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Camp Nou, em Barcelona (ESP)

Árbitro: Jesús Gil Manzano

Assistentes: José Luis Munuera Montero e Jorge Figueroa Vázquez

Transmissão: Star+

PROVÁVEIS TIMES

BARCELONA (Técnico: Ronald Koeman)

Ter Stegen; Dest, Piqué, Eric García e Jordi Alba; Frenkie de Jong, Busquets e Gavi; Ansu Fati, Luuk de Jong e Memphis Depay.

Desfalques: Braithwaite, Araújo e Pedri (lesionados); Dembélé e Agüero (dúvidas).







VALENCIA (Técnico: José Bordalás)

Cillessen; Correia, Gabriel Paulista, Diakhaby e Gayà; Soler, Wass, Guillamón e Hugo Duro; Gonçalo Guedes e Maxi Gómez.

Desfalques: Alderete (suspenso); Piccini (dúvida).

E MAIS:

Saiba mais