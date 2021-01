Barcelona x Athletic Bilbao: saiba onde assistir e prováveis escalações Decisão da Supercopa da Espanha ocorre no domingo em Sevilla, e Barcelona segue preocupado com Lionel Messi

Neste domingo, Barcelona e Athletic Bilbao se enfrentarão pela decisão da Supercopa da Espanha às 17h (de Brasília). A partida, que acontecerá no Estádio Olímpico de La Cartuja, marca o quarto encontro das duas equipes na final da competição. O Barça vai atrás do seu décimo quarto título, enquanto o Athletic quer o tricampeonato.

O Barcelona não começou a temporada bem, mas aos poucos conseguiu melhorar no Campeonato Espanhol, e agora espera o título da Supercopa para ganhar confiança e assumir uma posição melhor na briga pelo título espanhol. A equipe de Ronald Koeman ainda conta com a incerteza de Messi na decisão, visto que o jogador lesionou-se na última semana contra o Granada, e não entrou em campo na semifinal, contra a Real Sociedad.

– Claro que é importante ganhar esta Supercopa da Espanha. É importante ganhar, mesmo que não seja o torneio mais importante, ainda é um título. Um rival muito difícil nos espera. Vamos tentar dominar e jogar nosso jogo. A equipe está muito feliz por ter chegado nesta final – disse Koeman.

O Athletic Bilbao, finalista da última Copa do Rei (a final foi adiada por conta da pandemia), chega na decisão da Supercopa após eliminar o Real Madrid em uma vitória por 2 a 1. A partida será a terceira de Marcelino no comando da equipe, e o espanhol já mostrou na semifinal que está achando o encaixe do seu time.

FICHA TÉCNICA

Barcelona x Athletic Bilbao



Data e horário: 17/01/2021, às 17h (de Brasília)

​Local: Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilla (ESP)

Onde ver: ESPN e Watch ESPN



PROVÁVEIS TIMES

BARCELONA (Treinador: Ronald Koeman)

Ter Stegen; Mingueza, Ronald Araújo, Lenglet e Jordi Alba; de Jong, Busquets, Pedri, Dembelé, Braithwaite e Griezmann.

Desfalques: Piqué, Sergi Roberto, Ansu Fati e Philippe Coutinho (lesionados).



ATHLETIC BILBAO (Treinador: Marcelino)

​Unai Simón; Ander Capa, Unai Núñez, Iñigo Martínez e Balenziaga; Óscar de Marcos, Unai Vencedor, Dani García e Muniain; Raúl García e Iñaki Williams.

Desfalques: Unai López e Peru Nolaskoain Esnal (lesionados).

