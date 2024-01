Barcelona vira diante do modesto Unionistas de Salamanca e está nas quartas da Copa do Rei

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/01/2024 - 17:50 Para compartilhar:

O Barcelona está entre os oito melhores da Copa do Rei. Mas a classificação às quartas de final não foi tão tranquila como a equipe imaginava. Em Salamanca, diante do modesto e jovem time do Unionistas, da terceira divisão, saiu em desvantagem e só buscou a virada, por 3 a 1, depois da metade da fase final.

De volta a campo após dura derrota na final da Supercopa da Espanha, com surra de 4 a 1 para o Real Madrid, o técnico Xavi Hernández optou por preservar algumas peças importantes em Salamanca, deixando nomes de peso na reserva, como Gündogan, Lewandowski, Pedri, além do brasileiro Vitor Roque. Raphinha, machucado, era outra ausência de peso.

Com Ferran, João Félix e Marc Guiu no ataque, a ideia era sair em vantagem logo para evitar o sufoco. Mas os empolgados donos da casa, que atuam na terceira divisão espanhola e foram fundados somente em 2013, queriam aprontar para cima do gigante.

Logo após Guiu perder grande chance, uma jogada rápida pela esquerda, com inversão da jogada, terminou em um golaço de Álvaro Gomez, pegando de primeira o cruzamento de Serrano, aos 31 minutos. E por pouco o Unionistas não ampliou, com finalização assustando Iñaki Peña. O goleiro viu a bola balançar a rede pelo lado de fora.

A empolgação do Unionistas acabou custando caro aos 44. Todo na frente, o time permitiu um contragolpe fatal. João Félix serviu Ferran Torres, que saiu livre e deixou tudo igual no placar antes do intervalo.

Na fase final, com a dificuldade em chegar à virada, Xavi “apelou” para seus titulares que estavam na reserva e o time cresceu. Koundé colocou os catalães em vantagem aos 24. Três minutos depois, Balde passou pelos marcadores em velocidade e bateu forte para anotar pela primeira vez na temporada e espantar de vez a zebra.

Ainda em fase de adaptação, o brasileiro Vitor Roque entrou somente aos 36 minutos. Mas não como centroavante. Xavi o colocou aberto na direita, com Lewandowski na área. O polonês quase deixou sua marca em chute de fora da área. Roubou a bola e bateu por cima. Iñaki Peña ainda fez um milagre no fim.

