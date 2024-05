Barcelona vence Sevilla no adeus de Xavi e termina o Campeonato Espanhol em 2º

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/05/2024 - 18:22 Para compartilhar:

O Barcelona encerrou sua participação no Campeonato Espanhol com vitória sobre o Sevilla por 2 a 1, neste domingo, no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em partida que marcou o adeus o técnico Xavi, que teve a saída anunciada pelo clube catalão na última sexta-feira. Hansi Flick, ex-treinador da seleção da Alemanha, é o favorito para assumir o comando.

“Foi uma honra ser treinador do Barcelona. Não foi fácil, foi um caminho difícil. Ganhamos, perdemos, sofremos e nos divertimos. Foi quase uma jornada emocionante e cheia de altos e baixos. Me sinto com a consciência tranquila de que fiz tudo o que podia em uma situação difícil”, disse Xavi, minutos antes de a bola rolar.

Xavi deixa o Barcelona após 142 jogos, quase 70% de aproveitamento, e com dois títulos, ambos na temporada 2022/23. Na ocasião, o time catalão venceu o Campeonato Espanhol e a Supercopa da Espanha. Em sua última temporada, passou em branco.

O Barcelona terminou o Campeonato Espanhol com 85 pontos, dez a menos do que o campeão Real Madrid. O time catalão se garantiu na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa, assim como Girona (81) e Atlético de Madrid (76). Athletic Bilbao (68) e Real Sociedad (60) disputarão a Liga Europa. Já o Betis (57) cravou uma vaga na Liga Conferência.

Apesar de atuar como visitante, o Barcelona começou em cima do Sevilla e abriu o placar aos 15 minutos. João Cancelo cruzou para Lewandowski, que disparou um chute certeiro para fazer 1 a 0. Os protestos, que eram evidentes nas arquibancadas, aumentaram ainda mais após o gol do time catalão.

O Sevilla, no entanto, conseguiu reagir aos 31. Youssef En Nesyri recebeu bela assistência e encheu o pé para empatar. O time da casa pressionou no fim e ficou muito próximo de virar, mas a cabeçada de En Nesyri ficou na trave.

No segundo tempo, o Barcelona se soltou e conseguiu voltar à frente do placar aos 15. Fermin Lopez recebeu na entrada da área e chutou no canto inferior esquerdo para fazer 2 a 1. O jogador deu um longo abraço em Xavi na comemoração, mostrando todo seu carinho com o treinador.

O Barcelona poderia ter ampliado logo depois com João Félix, que desperdiçou uma grande oportunidade. O Sevilla já não conseguiu mais reagir e teve a última chance na cobrança de falta de Sérgio Ramos. O defensor chutou para fora.

Ainda neste domingo, o Mallorca (15º) derrotou o Getafe (12º) por 2 a 1, enquanto que o Valencia (9º) visitou o Celta Vigo (13º) e ficou no empate por 2 a 2. Las Palmas (16º) e Alavés (10º) ficaram no 1 a 1.