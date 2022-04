Barcelona vence Sevilla e assume vice-liderança do Campeonato Espanhol

O Barcelona venceu o Sevilla por 1 a 0 neste domingo no Camp Nou e assumiu a vice-liderança do Campeonato Espanhol com 57 pontos, 12 atrás do líder Real Madrid.

O gol da vitória do Barça foi marcado pelo meia espanhol Pedri, aos 27 minutos da segunda etapa.

“Somos um time, as coisas estão indo bem e estamos felizes por chegar à vice-liderança”, disse Pedri depois da partida.

Já o Sevilla, que tem apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, caiu da segunda para a quarta colocação, ultrapassado pelo próprio Barcelona e pelo Atlético de Madrid, que ontem derrotou o lanterna Alavés e agora é o terceiro.

“Fizemos um bom jogo contra um dos melhores times da Europa”, contemporizou o treinador do Sevilla, Julen Lopetegui.

A configuração no topo da tabela se dá pelos critérios de desempate, já que Barcelona, Atlético de Madrid e Sevilla estão todos com 57 pontos.

Logo atrás aparece o Betis, com 53, que mais cedo goleou o Osasuna por 4 a 1 em casa e continua com esperanças de chegar ao G4.

Com dois gols de Juanmi no primeiro tempo (34′ e 46′), o Betis foi para o intervalo com a vitória encaminhada.

Na segunda etapa, o croata Ante Budimir descontou para o Osasuna aos 20 minutos, mas o português William Carvalho, aos 37, e Álex Moreno, aos 43, fecharam a conta para os donos da casa.

Por sua vez, o Valencia (9º) não saiu do 0 a 0 com o Cádiz (17º) e se complicou na briga por uma vaga nas competições europeias da próxima temporada.

Já o Granada (16º) conseguiu um ponto importante na luta contra o rebaixamento ao empatar em 2 a 2 com o Rayo Vallecano (13º).

Após ir para o intervalo vencendo por 2 a 0, com gols de Alejandro Catena (6′) e Sergi Guardiola (17′), o Rayo Vallecano sofreu no segundo tempo com a expulsão de Santi Comesaña.

Com um homem a mais, o Granada chegou ao empate com Jorge Molina e Luis Milla, de pênalti, nos acréscimos.

Também neste domingo, o Athletic Bilbao (8º) venceu o Elche (15º) em casa por 2 a 1, com gols de Alejandro Berenguer e Asier Villalibre, enquanto José Antonio ‘Josan’ descontou para os visitantes.

Programação e resultados da 30ª rodada do Campeonato Espanhol

– Sábado:

Getafe – Mallorca 1 – 0

Levante – Villarreal 2 – 0

Celta Vigo – Real Madrid 1 – 2

Atlético de Madrid – Alavés 4 – 1

– Domingo:

Athletic Bilbao – Elche 2 – 1

Betis – Osasuna 4 – 1

Granada – Rayo Vallecano 2 – 2

Valencia – Cádiz 0 – 0

Barcelona – Sevilla 1 – 0

– Segunda-feira:

(16h00) Real Sociedad – Espanyol

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 69 30 21 6 3 61 26 35

2. Barcelona 57 29 16 9 4 57 29 28

3. Atlético de Madrid 57 30 17 6 7 57 37 20

4. Sevilla 57 30 15 12 3 40 20 20

5. Betis 53 30 16 5 9 54 36 18

6. Real Sociedad 48 29 13 9 7 29 29 0

7. Villarreal 45 30 12 9 9 48 29 19

8. Athletic Bilbao 44 30 11 11 8 35 29 6

9. Valencia 41 30 10 11 9 42 43 -1

10. Osasuna 38 30 10 8 12 30 40 -10

11. Celta Vigo 36 30 9 9 12 34 34 0

12. Espanyol 36 29 9 9 11 35 41 -6

13. Rayo Vallecano 33 29 9 6 14 31 36 -5

14. Getafe 32 30 7 11 12 28 33 -5

15. Elche 32 30 8 8 14 31 42 -11

16. Granada 29 30 6 11 13 33 48 -15

17. Cádiz 28 30 5 13 12 25 41 -16

18. Mallorca 26 30 6 8 16 26 50 -24

19. Levante 22 30 4 10 16 33 58 -25

20. Alavés 22 30 5 7 18 24 52 -28

