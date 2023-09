Barcelona vence Sevilla com gol contra de Sergio Ramos e assume a liderança do Espanhol

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/09/2023 - 18:06 Compartilhe

O Barcelona assumiu a liderança do Campeonato Espanhol, nesta sexta-feira, ao vencer o Sevilla, por 1 a 0, no Estádio Olímpico de Montjuic. O único gol do jogo foi marcado contra pelo lendário zagueiro Sergio Ramos, ex-Real Madrid.

Com o resultado a equipe catalã – que não atuou no Camp Nou por causa de reformas – chegou aos 20 pontos, um à frente do Girona e dois do Real Madrid, equipes que ainda jogam na rodada.

O primeiro tempo mostrou um Barcelona sem muita inspiração no ataque. Com isso, o Sevilla teve confiança em buscar o campo ofensivo e incomodar o goleiro Ter Stengen, tornando a partida equilibrada.

Duas jogadas, uma de cada lado, foram os destaques dos primeiros 45 minutos. Em uma movimentação rápida pelo meio, João Felix acertou o travessão de Nyland.

O Sevilla, com o setor defensivo bem equilibrado pela boa atuação do veterano Sérgio Ramos, respondeu com Ocampos, que por pouco não abriu o placar. A finalização explodiu no peito de Gavi.

Empurrado por mais de 40 mil torcedores, o Barcelona veio melhor na etapa final e passou a pressionar o Sevilla, que apostou nos contra-ataques.

Gavi, de cabeça, quase fez o primeiro gol do jogo. Aos 31 minutos, Yamal, revelação do catalã de 16 anos, foi lançado na direita e tocou de cabeça para o miolo da área. A bola bateu nas pernas de Sergio Ramos e entrou. Delírio duplo da torcida catalã.

Nos minutos finais, o Barcelona pareceu sentir a parte física e o Sevilla tentou o empate. Aos 40 minutos, Navas escapou pela direita e cruzou, mas Kounde salvou o Barcelona quase na linha do gol.

