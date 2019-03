Barcelona vence Rayo de virada e já mira Champions

O Barcelona deu sequência ao bom momento no Campeonato Espanhol ao vencer neste sábado por 3 a 1 o Rayo Vallecano (19º), pela 27ª rodada, uma vitória que dá ao time catalão a tranquilidade para focar no duelo de volta das oitavas da Champions contra o Lyon.

O zagueiro Gerard Piqué (38 min), o argentino Lionel Messi (51) e o uruguaio Luis Suárez (82) foram os autores do gols da vitória de virada do Barcelona sobre o Rayo, que abriu o placar com Raúl de Tomás (24).

O Barça se mantem na liderança isolada do Campeonato Espanhol com 63 pontos, sete a mais que o vice-líder Atlético de Madrid, que mais cedo superou por 1 a 0 em casa o Leganés (13º), gol de Saúl Ñíguez (50).

A vitória também permite ao Barcelona focar com calma no duelo do meio de semana contra o Lyon, válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions. Na ida, na França, as duas equipes empataram em 0 a 0.

A competição continental é o grande objetivo da temporada do Barça, que não ergue a ‘Taça Orelhuda’ desde 2015. No ano passado, Messi e companhia foram eliminados nas quartas de final.

Na primeira partida disputada neste sábado, Alavés (5º) e Eibar (10º) empataram em 1 a 1.

O Real Madrid (3º), eliminado da Champions na terça-feira, voltará a campo no domingo para enfrentar o Valladolid (16º) no Campeonato Espanhol.

— Programação e resultados da 27ª rodada do Campeonato Espanhol:

– Sexta-feira:

Athletic Bilbao – Espanyol 1 – 1

– Sábado:

Alavés – Eibar 1 – 1

Atlético de Madrid – Leganés 1 – 0

Barcelona – Rayo Vallecano 3 – 1

Getafe – SD Huesca

– Domingo:

(08h00) Celta Vigo – Betis

(12h15) Girona – Valencia

(14h30) Levante – Villarreal

Sevilla – Real Sociedad

(16h45) Valladolid – Real Madrid

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 63 27 19 6 2 69 26 43

2. Atlético de Madrid 56 27 16 8 3 39 17 22

3. Real Madrid 48 26 15 3 8 43 31 12

4. Getafe 42 26 11 9 6 34 23 11

5. Alavés 41 27 11 8 8 28 30 -2

6. Sevilla 37 26 10 7 9 41 34 7

7. Valencia 36 26 7 15 4 27 21 6

8. Betis 36 26 10 6 10 30 32 -2

9. Real Sociedad 35 26 9 8 9 30 27 3

10. Eibar 35 27 8 11 8 35 36 -1

11. Espanyol 34 27 9 7 11 32 40 -8

12. Athletic Bilbao 34 27 7 13 7 26 31 -5

13. Leganés 33 27 8 9 10 27 32 -5

14. Girona 31 26 7 10 9 27 34 -7

15. Levante 30 26 8 6 12 37 46 -9

16. Valladolid 26 26 6 8 12 20 34 -14

17. Celta Vigo 25 26 6 7 13 36 44 -8

18. Villarreal 23 26 4 11 11 27 35 -8

19. Rayo Vallecano 23 27 6 5 16 29 48 -19

20. SD Huesca 22 26 5 7 14 26 42 -16

bur-gh/dr/am