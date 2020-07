Barcelona vence o Valladolid fora de casa, e impede que Real Madrid seja campeão já nesta rodada Com gol de Vidal em belo passe de Messi, time de Quique Setién ainda tem chances de conquistar o título, mas dependem de tropeços do rival da capital espanhola

Pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona visitou o Real Valladolid e conquistou uma importante vitória visando o título da competição, por mais que o Real Madrid esteja com uma mão na taça. Com gol de Vidal em assistência de Messi, que igualou marca de Xavi, o Barça venceu por 1 a 0.

DEU PRO GASTO

​Os catalães começaram melhor a partida e foram pressionando o time do Real Valladolid, que tem Ronaldo Fenômeno como uma dos sócios. Com 15 minutos, o chileno Arturo Vidal abriu o placar em um belo gol. Pressionando a saída de bola do time da casa, o Barcelona recuperou a posse no campo de ataque. Cercado por três, Messi achou Vidal dentro da área, que bateu forte e viu a bola tocar na trave antes de entrar.

MARCA IMPORTANTE

Com a assistência para o gol de de Vidal, o argentino Lionel Messi tem agora 20 passes para gol no Campeonato Espanhol. A marca é igual a do ex-jogador Xavi, que na temporada 2008/09, também pelo Barça, distribuiu duas dezenas de assistências. O melhor jogador do mundo, no entanto, tem ainda mais duas partidas para estabelecer um novo recorde.

TER STEGEN SALVA

A vitória do Barcelona se deve também ao goleiro Ter Stegen, que faz temporada fenomenal na meta blaugrana. O alemão fechou o gol no segundo tempo e fez, ao menos, três defesas difíceis impedindo o empate dos donos da casa.

HÁ ESPERANÇA

Com o resultado positivo, o Barcelona impediu que o Real Madrid fosse campeão nesta rodada. Caso o time da Catalunha ao menos empatasse, os merengues dependeriam de uma simples vitória na segunda-feira para confirmar o título.

