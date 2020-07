Barcelona vence o Espanyol no dérbi, rebaixa o rival, e não deixa o Real Madrid abrir mais vantagem

Pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona recebeu o Espanyol nesta quarta-feira no Camp Nou para o clássico da cidade e venceu o rival por 1 a 0. O uruguaio Luis Suárez marcou o gol da vitória, que rebaixou o time visitante três rodadas de antecedência.

PRIMEIRO TEMPO DURO

Os 45 minutos iniciais não foram como os torcedores blaugranas esperavam. Muito pelo contrário. Pela situação das duas equipes na tabela, era comum um Barcelona dominando o jogo, mas o que se viu foi o Espanyol criando as melhores chances. E os visitantes só não foram para o intervalo vencendo por 1 a 0 graças ao goleiro Ter Stegen. Em rápida jogada de Dídac Vila pela esquerda, o camisa 17 cruzou, mas Lengelet apareceu para cortar. No entanto, o zagueiro mandou contra o próprio gol e contou com grande defesa do goleiro alemão. No rebote, David López rolou para o próprio Vila, que mandou na trave e depois viu a bola sair.

EXPULSÕES NO SEGUNDO TEMPO

O técnico Quique Setién, querendo mais ofensividade, voltou com o atacante Ansu Fati no lugar de Nelson Semedo no segundo tempo. No entanto, a estratégia durou apenas três minutos. Após forte entrada em Calero, o jogador foi expulso. A vantagem do Espanyol, porém, não durou muito. Dois minutos depois, em entrada parecida, Pol Lozano também viu o cartão vermelho.

EL PISTOLERO DECIDE

O Barcelona conseguiu o gol salvador com o uruguaio Luis Suárez, aos 10 minutos do segundo tempo. Depois de bela jogada pela esquerda, Jordi Alba tocou para Griezmann dentro da área, que tocou de calcanhar para Messi. O camisa 10 bateu de primeira, mas viu o chute ser travado. No rebote, com muito oportunismo estando no lugar certo e na hora certa, Suárez apareceu para abrir o placar.

SEGUNDA DIVISÃO

Com o resultado, o Espanyol está matematicamente rebaixado para a segunda divisão espanhola depois de 27 anos na elite. Com mais três rodadas pela frente no Campeonato Espanhol, o clube não tem mais possibilidade de escapar da degola. O time tem 24 pontos em 35 jogos.

ESPERANÇA

O Barcelona, com a vitória, chega aos 75 pontos e está a um ponto do líder Real Madrid. Os merengues, no entanto, entram em campo na sexta-feira, contra o Alavés, em casa, e podem voltar a ficar quatro pontos à frente dos blaugranas.

SEQUÊNCIA

Na próxima rodada, o Barcelona encara o Real Valladolid, fora de casa, no sábado. O Espanyol, já rebaixado, recebe o Eibar, no domingo.

