Barcelona vence Napoli (3-1) e vai às quartas da Champions

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/03/2024 - 19:07 Para compartilhar:

O Barcelona venceu o Napoli por 3 a 1 nesta terça-feira (12), no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, e se classificou para as quartas do torneio continental pela primeira vez desde 2020.

O meio-campista Fermín colocou o Barça na frente (15′) e o lateral português João Cancelo ampliou o logo depois (17′), antes de o zagueiro Amir Rrahmani diminuir para os napolitanos (30′) e o astro polonês Robert Lewandowski marcar o terceiro de sua equipe na reta final (83′) fechando o placar agregado em 4 a 2 a favor do time catalão.

gr/pm/aam

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias