Barcelona vence Napoli (3-1) e vai às quartas da Champions

O Barcelona venceu o Napoli por 3 a 1 nesta terça-feira (12), no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, e se classificou para as quartas do torneio continental pela primeira vez desde 2020.

O meio-campista Fermín colocou o Barça na frente (15′) e o lateral português João Cancelo ampliou o logo depois (17′), antes de o zagueiro Amir Rrahmani diminuir para os napolitanos (30′) e o astro polonês Robert Lewandowski marcar mais um reta final (83′), fechando o placar agregado em 4 a 2 a favor do time catalão.

O Barcelona volta as quartas de final da Liga dos Campeões quatro anos depois, enquanto o Napoli não só foi eliminado como também perdeu as chances de disputar a Copa do Mundo de Clubes.

“Seguimos nesta competição, na qual estávamos muito empolgados. O objetivo continua intacto, por isso estou muito feliz”, disse o técnico Xavi Hernández após o jogo, convencido de que “a classificação para as quartas de final é muito merecida”.

O Barcelona conseguiu se impor em um jogo difícil, no qual jovens como Pau Cubarsí, Fermín e Lamine Yamal brilharam mais uma vez.

Yamal voltou a ser um pesadelo pelo lado direito enquanto Cubarsí, de 17 anos, foi um verdadeiro muro na zaga ‘blaugrana’ e acabou sendo eleito o melhor jogador da partida.

“Estamos diante de um surgimento maravilhoso para o Barcelona e para o futebol espanhol, estamos diante de um zagueiro do mais alto nível e por muitos anos”, disse Xavi sobre Cubarsí.

O time espanhol começou com muita intensidade, pressionando a saída de bola e encurralando o adversário, que tentava surpreender com lançamentos longos buscando Victor Osimhen.

– Início arrasador –

O Barça foi um rolo compressor nos primeiros 20 minutos, nos quais Fermín deu um primeiro aviso em um chute cruzado (9′) e uma finalização por cima do gol de Alex Meret (13′).

A pressão foi premiada quando o brasileiro Raphinha foi até a linha de fundo e rolou para Fermín fazer 1 a 0 (15′).

Apenas dois minutos depois, Raphinha bateu colocado na trave e João Cancelo aproveitou o rebote para ampliar (17′).

O Barcelona dominava e tinha o jogo sob controle, mas o Napoli conseguiu diminuir e mudou o panorama do duelo.

Matteo Politano chegou até a linha de fundo e cruzou rasteiro para Rrahmani completar e mandar a bola para as redes (30′).

O gol empolgou o time napolitano, que começou a chegar com mais perigo pelas laterais.

O goleiro Marc-André Ter Stegen do Barcelona salvou o Barça mandando para escanteio uma cabeçada de Giovanni di Lorenzo (34′).

– Lewandowski fecha a conta –





No primeiro lance de perigo do segundo tempo, o atacante Khvicha Kvaratskhelia testou Ter Stegen e encheu o pé de fora da área, mas mandou a bola para fora (47′).

Com o Napoli tentando imprimir velocidade, o Barcelona voltou a pressionar buscando recuperar a posse de bola perto da área dos italianos impulsionado pelas mudanças do técnico Xavi Hernández para dar mais fôlego à equipe.

“Hoje não fomos bem. Houve momentos em que trabalhamos bem, mas foram poucos”, lamentou o técnico do Napoli, Francesco Calzona.

O Barça teve a chance de ampliar a vantagem em uma cobrança de falta de Raphinha que obrigou Meret a fazer uma boa defesa (67′).

O goleiro do Napoli apareceu de novo ao defender outra finalização de longe de Ilkay Gündogan (74′).

Mas aos poucos o time catalão foi retomando o controle da partida. Na reta final, Sergi Roberto, que havia entrado no lugar de Fermín (60′), invadiu a área depois de tabelar com Gündogan e tocou para Lewandowski (83′) só empurrar para o gol vazio.

O Napoli foi todo ao ataque nos últimos minutos em busca do empate, e quase marcou em um chute na trave do uruguaio Mathías Olivera (89′), mas não teve forças para uma reação.

