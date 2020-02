Barcelona vence Levante com dois gols do adolescente Ansu Fati

O Barcelona (2º) venceu por 2 a 1 o Levante (13º), neste domingo no fechamento da 22ª rodada do Campeonato Espanhol, e se manteve a três pontos de distância do líder Real Madrid.

O jovem atacante Ansu Fati, de 17 anos, foi responsável por construir a vitória do Barcelona balançando as redes duas vezes (30′, 31′), se beneficiando de duas assistências de Lionel Messi. Nos acréscimos da partida, o Levante diminuiu o placar com Rubén Rochina.

No sábado, o Real Madrid venceu por 1 a 0 o clássico da capital contra o Atlético e colocou uma dose de pressão no Barça, que fez o dever de casa.

Depois de uma semana em que o Barcelona de Quique Setién recebeu críticas pelas fracas atuações na Copa do Rei e na derrota para o Valencia (2-0), a equipe catalã conseguiu encadear bons resultados nos últimos dias.

O Barça começou a reagir na quinta-feira ao golear por 5 a 0 nas oitavas de final da Copa do Rei o Leganés.

Nas outras partidas deste domingo, o destaque foi a vitória por 2 a 0 do Getafe sobre o Athletic Bilbao (9º).

Com este resultado, a modesta equipe madrilenha, revelação da temporada espanhola, subiu para o terceiro lugar, se consolidando na zona de classificação para a Liga dos Campeões.

O Getafe tem os mesmos 39 pontos que o Sevilla (4º), que empatou em 1 a 1 com o Alavés (15º).

— Resultados da 22ª rodada do Campeonato Espanhol:

– Sábado:

Granada – Espanyol 2 – 1

Real Madrid – Atlético de Madrid 1 – 0

Mallorca – Valladolid 0 – 1

Valencia – Celta 1 – 0

– Domingo:

Leganés – Real Sociedad 2 – 1

Eibar – Betis 1 – 1

Athletic – Getafe 0 – 2

Villarreal – Osasuna 3 – 1

Sevilla – Alavés 1 – 1

Barcelona – Levante 2 – 1

Classificação: Pts J V E D GP GS SG

1. Real Madrid 49 22 14 7 1 40 13 27

2. Barcelona 46 22 14 4 4 52 26 26

3. Getafe 39 22 11 6 5 32 20 12

4. Sevilla 39 22 11 6 5 28 21 7

5. Valencia 37 22 10 7 5 33 29 4

6. Atlético de Madrid 36 22 9 9 4 22 15 7

7. Villarreal 34 22 10 4 8 39 30 9

8. Real Sociedad 34 22 10 4 8 37 30 7

9. Athletic 31 22 7 10 5 22 17 5

10. Granada 30 22 9 3 10 27 29 -2

11. Osasuna 28 22 6 10 6 29 28 1

12. Betis 28 22 7 7 8 30 34 -4

13. Levante 26 22 8 2 12 27 34 -7

14. Valladolid 25 22 5 10 7 18 24 -6

15. Alavés 24 22 6 6 10 23 32 -9

16. Eibar 24 22 6 6 10 21 30 -9

17. Mallorca 18 22 5 3 14 22 38 -16

18. Leganés 18 22 4 6 12 18 34 -16

19. Celta 17 22 3 8 11 17 31 -14

20. Espanyol 15 22 3 6 13 18 40 -22

bur/dr/mcd/am