Barcelona vence Leganés (1-0) e fica mais perto do título de LaLiga

O líder Barcelona venceu o Leganés (19º) por 1 a 0 em Butarque neste sábado (12), pela 31ª rodada de LaLiga, e ficou mais perto do título, antes do Real Madrid enfrentar o Alavés (17º) no domingo.

Um gol contra de Jorge Sáenz no início do segundo tempo (48′) deu a vitória ao time catalão, que tem agora 70 pontos, sete a mais que o clube ‘merengue’ e dez a mais que o Atlético de Madrid, que joga na segunda-feira contra o lanterna Valladolid.

No primeiro tempo, o Barça sofreu a ponto de o Leganés ter três chances claras de abrir o placar. A primeira foi de Adriá Altimira (13′) com um chute à queima-roupa após uma assistência de Dani Raba que foi travado pelo goleiro polonês Wojciech Szczesny.

Na segunda etapa, pouco antes do intervalo, Raba (43′) desferiu um remate que passou perto do ângulo superior e, já nos acréscimos, o meio-campista quase alcançou uma bola que Raphinha desviou com a ponta da chuteira (45’+3).

O Barça teve uma oportunidade através de Jules Koundé (22′). O francês finalizou após um belo drible, mas seu chute atingiu um adversário, desviando a bola em direção à baliza, obrigando o goleiro sérvio Marko Dmitrovic a se esticar para impedir o gol.

Após o intervalo, um erro do Leganés na saída fez a bola sobrar para Raphinha, que não hesitou em dar um passe rasteiro para o polonês Robert Lewandowski. Mas Sáenz tocou primeiro, mandando a bola para o fundo da rede enquanto tentava afastar para escanteio.

Fermín (58′), que voltou a ser titular, mandou a bola raspando a trave após se livrar de dois zagueiros com um drible dentro da área, num lance em que poderia ter aumentado o placar.

O Leganés, que luta pela permanência na primeira divisão, partiu para cima com tudo, assustando os barcelonistas.

Um impedimento de um centímetro anulou uma cabeçada de Raba (70′) e depois Diego García (77′) definiu mal um passe perfeito de Juan Cruz.

O ritmo da partida diminuiu na reta final devido ao nervosismo das duas equipes, que passaram a se defender com mais contato físico, cientes do que estava em jogo. Mas o time ‘blaugrana’ se manteve invicto até agora neste ano.

— Jogos da 31ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Valencia – Sevilla 1 – 0

– Sábado:

Real Sociedad – Mallorca 0 – 2

Getafe – Las Palmas 1 – 3

Celta Vigo – Espanyol 0 – 2

Leganés – Barcelona 0 – 1

– Domingo:

(09h00) Osasuna – Girona

(11h15) Alavés – Real Madrid

(13h30) Betis – Villarreal

(16h00) Athletic Bilbao – Rayo Vallecano

– Segunda-feira:

(16h00) Atlético de Madrid – Valladolid

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 70 31 22 4 5 84 29 55

2. Real Madrid 63 30 19 6 5 63 31 32

3. Atlético de Madrid 60 30 17 9 4 49 24 25

4. Athletic Bilbao 54 30 14 12 4 46 24 22

5. Villarreal 48 29 13 9 7 51 39 12

6. Betis 48 30 13 9 8 41 37 4

7. Celta Vigo 43 31 12 7 12 44 45 -1

8. Mallorca 43 31 12 7 12 31 37 -6

9. Real Sociedad 41 31 12 5 14 30 34 -4

10. Rayo Vallecano 40 30 10 10 10 33 35 -2

11. Getafe 39 31 10 9 12 31 28 3

12. Valencia 37 31 9 10 12 35 47 -12

13. Sevilla 36 31 9 9 13 34 42 -8

14. Espanyol 35 30 9 8 13 33 40 -7

15. Osasuna 35 30 7 14 9 34 43 -9

16. Girona 34 30 9 7 14 37 46 -9

17. Alavés 30 30 7 9 14 33 44 -11

18. Las Palmas 29 31 7 8 16 37 52 -15

19. Leganés 28 31 6 10 15 29 48 -19

20. Valladolid 16 30 4 4 22 19 69 -50

./bds/rsc/aam