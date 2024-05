Barcelona vence lanterna Almería e se consolida na vice-liderança do Espanhol

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/05/2024 - 19:36 Para compartilhar:

O Barcelona deu um grande passo para garantir o vice-campeonato Espanhol ao vencer o lanterna Almería fora de casa por 2 a 0 nesta quinta-feira (16), pela 36ª rodada.

Fermín López, meio-campista de 21 anos e cria da base ‘blaugrana’, foi o autor dos dois gols do jogo (14′ e 67′), o primeiro de cabeça e o segundo com o pé esquerdo.

“Estou feliz por poder ajudar a equipe com golo e principalmente pela vitória. Vamos lutar até ao final por esse segundo lugar, que é o nosso objetivo agora”, declarou Fermín em entrevista ao canal Movistar.

Com 79 pontos, o Barça tem agora quatro de vantagem sobre o Girona (3º), que na terça-feira foi derrotado em casa pelo Villarreal (8º) por 1 a 0.

Com duas rodadas para o fim do Campeonato Espanhol, e mesmo perto de se confirmar na segunda posição, o time catalão viveu uma temporada decepcionante, com 14 pontos de desvantagem em relação ao Real Madrid, matematicamente campeão desde o início de maio e que na terça-feira goleou o Alavés por 5 a 0.

O vice-campeonato não só tem um valor simbólico para o Barcelona, como também classifica a equipe para a próxima edição da Supercopa da Espanha, que renderá ao clube alguns milhões de euros para aliviar sua complicada situação financeira.

Paralelamente à partida contra o Almería, a imprensa catalã especulava nesta quinta-feira um suposto mal-estar entre Xavi Hernández e a diretoria do Barça devido a uma entrevista coletiva em que o treinador pareceu não estar otimista com a próxima temporada devido aos problemas econômicos.

“É uma honra estar no melhor clube do mundo, que é o Barça. Só disse que a situação econômica não é a melhor, mas que estamos trabalhando. Entendo a repercussão, mas estou tranquilo”, afirmou Xavi após a vitória.

O presidente Joan Laporta não esteve presente na partida, oficialmente por questões de agenda, segundo a Catalunya Radio.

– Real Sociedad ultrapassa o Betis –

Também nesta quinta-feira, a Real Sociedad subiu para a sexta posição na tabela, que dá vaga na próxima Liga Europa, ao derrotar o Valencia por 1 a 0, com um gol de André Silva aos três minutos do primeiro tempo.

Com a vitória, o time basco se coloca um ponto à frente do Betis, que caiu para a sétima posição (vaga na Liga Conferência) com o empate em 2 a 2 com o Las Palmas.

O Betis chegou a estar duas vezes à frente no placar, graças a um gol contra de Mika Mármol (21′) e um de Ayoze Pérez (49′), mas o Las Palmas chegou ao empate marcando com Álex Suárez (27′) e Alberto Moreiro (64′).

— Jogos da 36ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

– Terça-feira:

Osasuna – Mallorca 1 – 1

Real Madrid – Alavés 5 – 0

Girona – Villarreal 0 – 1

– Quarta-feira:

Sevilla – Cádiz 0 – 1

Rayo Vallecano – Granada 2 – 1

Celta Vigo – Athletic Bilbao 2 – 1

Getafe – Atlético de Madrid 0 – 3

– Quinta-feira:

Las Palmas – Betis 2 – 2

Almería – Barcelona 0 – 2

Real Sociedad – Valencia 1 – 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 93 36 29 6 1 83 22 61

2. Barcelona 79 36 24 7 5 74 43 31

3. Girona 75 36 23 6 7 75 45 30

4. Atlético de Madrid 73 36 23 4 9 67 39 28

5. Athletic Bilbao 62 36 17 11 8 58 37 21

6. Betis 56 36 14 14 8 48 43 5

7. Real Sociedad 54 35 14 12 9 48 37 11

8. Villarreal 51 36 14 9 13 60 60 0

9. Valencia 48 35 13 9 13 37 39 -2

10. Getafe 43 36 10 13 13 41 51 -10

11. Alavés 42 36 11 9 16 34 45 -11

12. Sevilla 41 36 10 11 15 47 50 -3

13. Osasuna 41 36 11 8 17 40 54 -14

14. Las Palmas 38 36 10 8 18 32 46 -14

15. Rayo Vallecano 38 36 8 14 14 29 44 -15

16. Celta Vigo 37 36 9 10 17 42 54 -12

17. Mallorca 36 36 7 15 14 29 41 -12

18. Cádiz 32 36 6 14 16 25 49 -24

19. Granada 21 36 4 9 23 37 70 -33

20. Almería 17 36 2 11 23 35 72 -37

