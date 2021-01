Barcelona vence Elche e recupera terceiro lugar na Liga espanhola

O Barcelona venceu por 2 a 0 fora de casa o Elche (19º), time que ocupa a zona de rebaixamento, neste domingo pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol, subindo para o terceiro lugar, à frente do Sevilla (4º), e ficando a sete pontos do líder Atlético, que joga contra o Valencia (14º).

Sem o capitão Lionel Messi, suspenso devido a sua expulsão na final da Supercopa da Espanha, o Barça venceu com gols do holandês Frenkie De Jong (39) e Riqui Puig (89).

“Acho que desde o início do ano estamos melhor e na Liga ganhamos tudo. Pressionamos bem, eles queriam sair jogando com a bola. Da minha parte, posso jogar melhor, não são só gols e assistências, mas estou feliz “, disse o meia holandês, que substituiu bem o astro argentino.

O jogador da seleção holandesa, que deu um salto de eficiência na marcação de gols desde que seu compatriota Ronald Koeman assumiu o comando nesta temporada, chutou uma bola que havia sido afastada por Diego González e fez 1 a 0 pouco antes do intervalo. Esse foi seu quarto gol desde meados de dezembro (três na Liga, um na Supercopa).

No final da partida De Jong voltou a aparecer fazendo uma grande jogada, em que superou a defesa adversária e cruzou da linha de fundo para Puig, que tinha acabado de entrar e marcou de cabeça seu primeiro gol oficial com a equipe principal do Barça.

– Osasuna vence Granada –

Mais cedo, o Osasuna venceu em casa por 3 a 1 o Granada, que se distanciou das posições europeias.

O time andaluz, sétimo colocado, tinha a chance, em caso de vitória, de alcançar em número de pontos o sexto colocado, a Real Sociedad, que havia empatado no sábado (2-2) em casa com o Betis (8º).

O Osasuna encaminhou a vitória com dois gols do croata Ante Budimir (27 e 39), e no início do segundo tempo, o atacante colombiano Luis Suárez diminuiu (51).

Suárez aproveitou um cruzamento do companheiro Quini dentro da área para bater o goleiro do Osasuna com um chute cruzado.

O time navarro faria o terceiro gol aos 86 minutos, por intermédio de Jon Moncayola.

Com esta vitória, o Osasuna subiu para a décima sétima posição, deixando para trás a zona de rebaixamento.

Também neste domingo, Celta de Vigo (9º) e Eibar (15º) ficaram no 1 a 1. Méndez abriu o placar para o Celta aos 9 minutos mas Gil empatou para os visitantes no início do segundo tempo (54).

— Jogos da 20ª rodada do campeonato espanhol e classificação:

– Sexta-feira:

Levante – Valladolid 2 – 2

– Sábado:

SD Huesca – Villarreal 0 – 0

Sevilla – Cádiz 3 – 0

Real Sociedad – Betis 2 – 2

Alavés – Real Madrid 1 – 4

– Domingo:

Osasuna – Granada 3 – 1

Elche – Barcelona 0 – 2

Celta Vigo – Eibar 1 – 1

Atlético de Madrid – Valencia

– Segunda-feira:

(18h00) Athletic Bilbao – Getafe

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Atlético de Madrid 44 17 14 2 1 33 7 26

2. Real Madrid 40 19 12 4 3 34 16 18

3. Barcelona 37 19 11 4 4 39 17 22

4. Sevilla 36 19 11 3 5 26 16 10

5. Villarreal 34 20 8 10 2 28 19 9

6. Real Sociedad 31 20 8 7 5 31 18 13

7. Granada 28 20 8 4 8 24 34 -10

8. Betis 27 20 8 3 9 26 34 -8

9. Celta Vigo 24 20 6 6 8 24 31 -7

10. Cádiz 24 20 6 6 8 17 27 -10

11. Levante 23 19 5 8 6 27 28 -1

12. Getafe 23 18 6 5 7 16 18 -2

13. Athletic Bilbao 21 18 6 3 9 21 22 -1

14. Valencia 20 19 4 8 7 25 26 -1

15. Eibar 20 20 4 8 8 17 21 -4

16. Valladolid 20 20 4 8 8 20 29 -9

17. Osasuna 19 20 4 7 9 19 29 -10

18. Alavés 18 20 4 6 10 18 29 -11

19. Elche 17 18 3 8 7 16 25 -9

20. SD Huesca 13 20 1 10 9 14 29 -15

bds/pm/dr/aam

Veja também