Barcelona vence clássico com Real Madrid (4-3) e fica com a mão na taça do Espanhol

Com dois gols de Raphinha, o Barcelona venceu o clássico contra o Real Madrid por 4 a 3 neste domingo (11), no Estádio Olímpico de Montjuïc, pela 35ª rodada, e colocou a mão na taça do Campeonato Espanhol.

Além de Raphinha (34′ e 45′), Eric García (19′) e Lamine Yamal (32′) marcaram para o Barça, que saiu perdendo por 2 a 0 e conseguiu a virada apesar do hat-trick de Kylian Mbappé (5′ de pênalti, 14′ e 70′).

Com a vitória, o time catalão fica na liderança com sete pontos de vantagem sobre o Real Madrid (2º), a três rodadas para o fim do campeonato.

