Barcelona vence Atlético de Madrid e assume vice-liderança do Espanhol

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/03/2024 - 20:21 Para compartilhar:

O Barcelona assumiu a vice-liderança do Campeonato Espanhol com uma grande vitória sobre o Atlético de Madrid por 3 a 0 neste domingo (17), no estádio Metropolitano, no jogo que fechou a 29ª rodada.

O protagonista do duelo foi o polonês Robert Lewandowski, autor do segundo gol do Barça no início do segundo tempo (47′), e que deu as assistências para João Félix abrir o placar (38′) e Fermín López fazer o terceiro (54′).

“Foi um jogo ideal da nossa filosofia. Tudo o que trabalhamos saiu perfeito”, avaliou o técnico do Barcelona, Xavi Hernández, que foi expulso pelo árbitro ainda no primeiro tempo por reclamação.

Com 64 pontos, o time catalão ultrapassa na tabela o Girona (3º, 62 pontos), que no sábado foi derrotado pelo Getafe (10º).

O Barcelona é agora o principal perseguidor do líder Real Madrid, que chegou aos 72 pontos com a vitória sobre o Osasuna (12º) por 4 a 2 no sábado.

Já o Atlético fica na (5º), deixando a zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões, ultrapassado pelo Athletic Bilbao (4º).

Entre os demais jogos deste domingo, o destaque foi a primeira vitória do lanterna Almería, que bateu o Las Palmas (11º) fora de casa por 1 a 0, depois de 28 jogos sem vencer.

Por sua vez, o Valencia (8º) foi derrotado pelo Villarreal (9º) por 1 a 0, um resultado que diminui as esperanças da equipe de lutar por uma vaga nas copas europeias.

O Betis (7º) também deu um passo atrás nesse objetivo, com a derrota por 2 a 0 para o Rayo Vallecano (15º).

E no primeiro duelo do dia, o Celta de Vigo (17º) conseguiu uma boa vitória por 2 a 1 sobre o Sevilla (16º), que não consegue sair da parte de baixo da tabela.

— Jogos da 29ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

– Sexta-feira:

Real Sociedad – Cádiz 2 – 0

– Sábado:

Mallorca – Granada 1 – 0

Osasuna – Real Madrid 2 – 4

Getafe – Girona 1 – 0





Athletic Bilbao – Alavés 2 – 0

– Domingo:

Sevilla – Celta Vigo 1 – 2

Las Palmas – Almería 0 – 1

Villarreal – Valencia 1 – 0

Rayo Vallecano – Betis 2 – 0

Atlético de Madrid – Barcelona 0 – 3

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 72 29 22 6 1 64 20 44

2. Barcelona 64 29 19 7 3 60 34 26

3. Girona 62 29 19 5 5 59 34 25

4. Athletic Bilbao 56 29 16 8 5 50 26 24





5. Atlético de Madrid 55 29 17 4 8 54 34 20

6. Real Sociedad 46 29 12 10 7 42 31 11

7. Betis 42 29 10 12 7 34 33 1

8. Valencia 40 28 11 7 10 32 32 0

9. Villarreal 38 29 10 8 11 47 51 -4

10. Getafe 38 29 9 11 9 37 42 -5

11. Las Palmas 37 29 10 7 12 29 32 -3

12. Osasuna 36 29 10 6 13 33 43 -10

13. Alavés 32 29 8 8 13 26 35 -9

14. Mallorca 30 29 6 12 11 25 35 -10

15. Rayo Vallecano 29 29 6 11 12 25 38 -13

16. Sevilla 28 29 6 10 13 36 44 -8

17. Celta Vigo 27 29 6 9 14 32 44 -12

18. Cádiz 22 29 3 13 13 20 40 -20

19. Granada 14 28 2 8 18 30 58 -28

20. Almería 13 29 1 10 18 28 57 -29

bur/dr/iga/cb

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias