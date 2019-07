Barcelona vence amistoso contra Vissel Kobe de Iniesta

O Barcelona derrotou por 2 a 0 no Japão o Vissel Kobe de seu ex-jogador Andrés Iniesta, neste sábado em amistoso de pré-temporada.

Os dois gols da partida foram marcados pelo jovem Carles Pérez, que entrou no segundo tempo e deu nova dinâmica ao ataque catalão.

Mais do que a vitória, a partida foi uma oportunidade para os fãs do Barcelona matarem a saudade do ídolo e ex-jogador do clube Andrés Iniesta, que jogou todo o primeiro tempo.

Além de Iniesta, o Vissel Kobe conta com outros dois jogadores ex-Barcelona, o veterano David Villa e Sergi Samper.

Diante de 26.000 espectadores, o Barcelona conquistou o troféu que estava em jogo, a Copa Rakuten, que leva o nome do principal patrocinador do clube.

