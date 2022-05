Barcelona vence amistoso contra combinado da liga australiana

O Barcelona venceu nesta quarta-feira por 3 a 2 um amistoso disputado em Sydney contra o A-League All Star, um combinado de jogadores da liga australiana de futebol.

Depois de ir para o intervalo vencendo por 1 a 0, gol de Dembélé, o Barça chegou a sofrer a virada no segundo tempo, mas se recuperou e conseguiu a vitória com Adama Traoré e Ansu Fati balançando as redes.





“Creio que jogamos 90 minutos muito sérios. Cedemos dois gols, assim é o futebol, mas logo nos recuperamos e foi um bom teste para nós”, disse o técnico do time catalão, Xavi hernández.

Após uma temporada sem títulos, o Barcelona foi para a Austrália com seus principais jogadores, como o capitão Sergio Busquets e o francês Dembelé, que pode ter feito seu último jogo pelo clube.

