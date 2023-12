Barcelona vence Almería e respira antes de paralisação do Espanhol

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/12/2023 - 18:51 Para compartilhar:

O Barcelona derrotou o Almería por 3 a 2 nesta quarta-feira (20), pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol, e conseguiu um resultado que serve para respirar e dar fim a uma sequência de três jogos sem vitória, antes da paralisação para o Natal.

Apesar dos dois gols do capitão Sergi Roberto (60′ e 83′), os catalães não tiveram vida fácil.

O Almería, lanterna do campeonato com apenas cinco pontos em 17 jogos, igualou o placar duas vezes e a torcida do Barça presente no estádio Olímpico Lluís Companys não economizou nas vaias.

O próprio técnico Xavi Hernández considerou os protestos como “normais”: “Não gosto, mas entendo as pessoas. Não pode nos faltar alma. O primeiro tempo foi inaceitável, o time não tem essa alma que tínhamos no ano passado. Nem agressividade, nem concentração. Ou corremos como animais ou não conseguimos nada. Ou damos a vida ou não ganhamos nada. Temos que acordar. Se o futebol não vem, temos que dar a alma”.

Os ‘blaugrana’ abriram o placar aos 33 minutos com Raphinha, mas outro brasileiro, Léo Baptistão, empatou antes do intervalo (41′).

O segundo tempo também começou com domínio do Barcelona. Sergi Roberto fez o segundo da equipe de cabeça, até Edgar González deixar tudo igual novamente (71′).

Com a torcida impaciente, Sergi Roberto surgiu mais uma vez para marcar o gol da vitória e manter o Barça em terceiro na tabela com 38 pontos, quatro atrás do Real Madrid (2°), que visita o Alavés (14º) na quinta-feira, mesmo dia em que o líder Girona (44 pontos) encara o Betis (7º) fora de casa.

Depois de empatar em 3 a 3 com o Getafe (8º) na terça-feira, o Atlético de Madrid é o quarto colocado com 35 pontos e com um jogo atrasado, contra o Sevilla, que será disputado no próximo sábado.

— Jogos da 18ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

– Terça-feira:

Rayo Vallecano – Valencia 0 – 1

Atlético de Madrid – Getafe 3 – 3

Granada – Sevilla 0 – 3

– Quarta-feira:

Barcelona – Almería 3 – 2

(17h30) Athletic Bilbao – Las Palmas

Villarreal – Celta Vigo





– Quinta-feira:

(15h00) Betis – Girona

Cádiz – Real Sociedad

(17h30) Alavés – Real Madrid

Mallorca – Osasuna

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Girona 44 17 14 2 1 41 20 21

2. Real Madrid 42 17 13 3 1 38 11 27

3. Barcelona 38 18 11 5 2 34 21 13

4. Atlético de Madrid 35 17 11 2 4 35 19 16

5. Athletic Bilbao 32 17 9 5 3 33 19 14

6. Real Sociedad 30 17 8 6 3 29 18 11





7. Betis 27 17 6 9 2 19 17 2

8. Getafe 26 18 6 8 4 24 23 1

9. Las Palmas 25 17 7 4 6 15 14 1

10. Valencia 23 18 6 5 7 19 22 -3

11. Rayo Vallecano 20 18 4 8 6 16 24 -8

12. Osasuna 19 17 5 4 8 19 26 -7

13. Sevilla 16 17 3 7 7 23 24 -1

14. Alavés 16 17 4 4 9 14 23 -9

15. Villarreal 16 17 4 4 9 23 33 -10

16. Mallorca 15 17 2 9 6 14 20 -6

17. Cádiz 14 17 2 8 7 14 24 -10

18. Celta Vigo 13 17 2 7 8 16 25 -9

19. Granada 8 18 1 5 12 20 40 -20

20. Almería 5 18 0 5 13 19 42 -23

mfr/pm/cb/aam

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias