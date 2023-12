Barcelona tropeça com Valencia no Espanhol e chega a 3 jogos sem vencer

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/12/2023 - 19:44 Para compartilhar:

O Barcelona não passou de um empate em 1 a 1 fora de casa com o Valencia neste sábado (16), pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol, e chegou ao seu terceiro jogo seguido sem vencer.

O time catalão é o terceiro colocado na tabela com 35 pontos, mas pode ficar mais distante da briga pelo título. O Real Madrid (2º, 39 pontos) enfrenta no domingo o Villarreal (14º) e o líder Girona fecha a rodada contra o Alavés (13º) na segunda-feira.

O Barça precisava de uma vitória para se recuperar depois de duas derrotas consecutivas, uma sem consequências pela Liga dos Campeões (3 a 2 para o Royal Antwerp) e outra muito mais prejudicial para o Girona (4 a 2), em LaLiga, no último fim de semana.

Apesar da importância da partida, os ‘blaugrana’ não pareciam focados e acabaram saindo do estádio Mestalla sem os três pontos.

O português João Félix abriu o placar no início do segundo tempo (55′), com assistência do brasileiro Raphinha, após grande passe de Frenkie De Jong, mas os jogadores do Barcelona não conseguiram chegar ao segundo gol para matar o jogo.

O Valencia aproveitou e empatou com Hugo Guillamón (70′), que bateu bonito da entrada da área e acertou o canto superior do goleiro Iñaki Peña.

Raphinha ainda teve uma grande chance cara a cara para marcar nos minutos finais, mas foi travado na hora certa pela devesa valenciana.

Mais cedo, o Atlético de Madrid (4º) perdeu fora de casa para o Athletic Bilbao (5º) por 2 a 0 e somou sua quarta derrota no campeonato, todas elas como visitante.

Três dias depois da vitória por 2 a 0 sobre a Lazio pela Champions, o time ‘colchonero’ foi amplamente superado pelo Bilbao.

O atacante Gorka Guruzeta abriu o placar para os donos da casa pouco depois do intervalo (51′) e Nico Williams (63′) fez o segundo com um belo chute no ângulo.

Também neste sábado, o Sevilla foi derrotado pelo Getafe (8º) por 3 a 0, resultado que causou a demissão do técnico uruguaio Diego Alonso.

Em uma temporada desastrosa até aqui, o time da Andaluzia é apenas o 16º colocado no campeonato e no meio de semana foi eliminado de todas as competições europeias.

Desde que assumiu a equipe, em outubro, Alonso só conseguiu duas vitórias, todas elas pela Copa do Rei e contra adversários de divisões inferiores.

No primeiro jogo do dia, o Celta de Vigo (17º) conseguiu sua segunda vitória em LaLiga ao bater o Granada (19º) por 1 a 0.

— Jogos da 17ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

– Sexta-feira:

Osasuna – Rayo Vallecano 1 – 0





– Sábado:

Celta Vigo – Granada 1 – 0

Athletic Bilbao – Atlético de Madrid2 – 0

Sevilla – Getafe 0 – 3

Valencia – Barcelona 1 – 1

– Domingo:

(10h00) Almería – Mallorca

(12h15) Real Sociedad – Betis

(14h30) Las Palmas – Cádiz

(17h00) Real Madrid – Villarreal

– Segunda-feira:

(17h00) Girona – Alavés





Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Girona 41 16 13 2 1 38 20 18

2. Real Madrid 39 16 12 3 1 34 10 24

3. Barcelona 35 17 10 5 2 31 19 12

4. Atlético de Madrid 34 16 11 1 4 32 16 16

5. Athletic Bilbao 32 17 9 5 3 33 19 14

6. Real Sociedad 29 16 8 5 3 29 18 11

7. Betis 26 16 6 8 2 19 17 2

8. Getafe 25 17 6 7 4 21 20 1

9. Las Palmas 24 16 7 3 6 14 13 1

10. Valencia 20 17 5 5 7 18 22 -4

11. Rayo Vallecano 20 17 4 8 5 16 23 -7

12. Osasuna 19 17 5 4 8 19 26 -7

13. Alavés 16 16 4 4 8 14 20 -6

14. Villarreal 16 16 4 4 8 22 29 -7

15. Mallorca 14 16 2 8 6 14 20 -6

16. Sevilla 13 16 2 7 7 20 24 -4

17. Celta Vigo 13 17 2 7 8 16 25 -9

18. Cádiz 13 16 2 7 7 13 23 -10

19. Granada 8 17 1 5 11 20 37 -17

20. Almería 4 16 0 4 12 17 39 -22

