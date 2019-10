Barcelona tenta emplacar na Champions

O Barcelona recebe nesta quarta-feira a Inter de Milão pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, em busca de uma vitória que possa lhe dar a liderança do grupo F da competição continental.

A equipe catalã integra uma chave embolada em que todos os clubes (Borussia Dortmund, Inter, Slavia Praga) estão empatados com um ponto somado após uma rodada.

Na estreia, o Barça empatou sem gol na casa do Borussia e uma vitória contra a Inter, a priori adversário mais forte no grupo, poderá lhe valer a liderança.

Os catalães chegam ao duelo somando duas vitórias consecutivas, incluindo a primeira fora de casa nesta temporada, no sábado contra o Getafe (2-0), e pretendem dar sequência à boa fase.

O Barça ainda torce para que Lionel Messi, vítima de um estiramento na coxa, tenha condições de entrar em campo, nem que seja só por alguns minutos contra a Inter.

Na segunda-feira, “Leo fez meio-treino, mas não sei se poderemos contar com ele ou não”, explicou nesta terça-feira o técnico do Barça, Ernesto Valverde, adiantando: “não vamos correr nenhum risco”.

Valverde também deixou pairar dúvidas no ar sobre a possibilidade de escalar o francês Ousmane Dembélé, que também se recupera de lesão muscular, e vetou as presenças dos lesionados Jordi Alba e do jovem Ansu Fati.

– O melhor Griezmann –

A partida se apresenta como uma nova oportunidade para os atacantes Luis Suárez e Antoine Griezmann brilharem, após um início de temporada discreto de ambos.

Griezmann, contratado por 120 milhões de euros, soma três gols e duas assistências em oito jogos oficiais, enquanto Suárez acumula três gols em seis jogos.

“Acabo de chegar de outra filosofia de jogo, de outra posição no campo, é preciso aprender coisas, melhorá-las, mudar movimentos, em dois meses não posso estar 100%”, se justificou nesta terça-feira o atacante francês.

“Sei o que esperam de mim, meus companheiros esperam o melhor de mim, eu também me exijo muito, estou no caminho certo para ser o melhor possível”, completou.

Luis Suárez, que chegou a escutar vaias no Camp Nou neste início de temporada, voltou a balançar as redes no sábado contra o Getafe.

Griezmann e Suárez voltarão a fazer parte do ataque, onde serão acompanhados novamente pelo jovem Carles Pérez.

– Inter pletórico –

Após o trabalhoso empate em casa com o Borussia Dortmund, o Barça recebe agora uma Inter empolgada, líder do Campeonato Italiano com 100% de aproveitamento após seis rodadas, a última uma vitória por 3 a 1 sobre a Sampdoria.

“Este sucesso nos dá moral diante dos importantes desafio que nos esperam”, declarou após a partida o meia Roberto Gagliardini, enquanto seu companheiro Marcelo Brozovic garantiu que “o Barcelona é uma das equipes mais fortes do mundo, mas somos a Inter e queremos mostrar que estamos no topo”.

Uma das apostas da Inter é o chileno Alexis Sánchez, ex-Barça, que já adiantou a postura necessária para encarar o gigante catalão: “Se quisermos ganhar do Barcelona, não podemos perder nenhuma chance clara”.

– Prováveis escalações:

Barcelona: Ter Stegen – Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Junior Firpo – Arthur, Busquets, De Jong – Griezmann, Suárez, Carles Pérez. Técnico: Ernesto Valverde

Inter de Milão: Handanovic – Godín, De Vrij, Skriniar – D’Ambrosio, Barella, Sensi, Brozovic, Asamoah – Lukaku, Alexis Sánchez. Técnico: Antonio Conte

Árbitro: Damir Skomina (SLO)

