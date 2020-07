Barcelona se despede do Espanhol com goleada sobre o Alavés

Fora de casa, o Barcelona (2º) venceu por 5 a 0 o Alavés (15º), numa partida válida pela 38ª e última rodada do Campeonato Espanhol, encerrando assim sua participação no torneio que foi conquistado com antecedência pelo seu principal rival, o Real Madrid.

Os gols da equipe catalã foram marcados por Ansu Fati (24), Lionel Messi (34 e 75), Luis Suárez (44) e Nelson Semedo (57).

Com os dois marcados neste domingo, Messi termina a Laliga com 25 gols, quatro a mais que o francês Benzema, que entra em campo pelo Real Madrid contra o Leganes neste domingo, às 16H00.

Caso não seja superado pelo atacante do Real, craque argentino vai se sagrar pela sétima vez artilheiro do Espanhol, feito ainda não alcançado por nenhum jogador.

Ao fim da partida com o Alavés, o atacante do Barcelona garantiu que terminar como artilheiro não é um prêmio completo, porque faltou ao seu clube alcançar o título espanhol.

“Os objetivos individuais são secundários. Poderia ser uma marca muito importante e significativa. Mas preferia que fosse acompanhado pelo título da LaLiga”, afirmou Messi.

O Real Madrid conquistou na quinta-feira passada, após a derrota do Barça para o Osasuna (2 a 1), seu 34º título de campeão espanhol, tirando do rival catalão a chance de ficar com a taça do torneio, com fez na temporada passada.

O Barça agora tem pela frente a partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Napoli, no dia 8 de agosto (na partida de ida, na Itália, ficou no 1 a 1). Se conseguir passar, o time de Messi jogará as quartas de final em Lisboa (12 e 23 de agosto), em busca de salvar a temporada com o tão aguardado título europeu.

— Resultados das partidas da 38ª rodada do Campeonato Espanhol e tabela de classificação:

– Domingo:

Alavés – Barcelona 0 – 5

(13h30) Valladolid – Betis

Villarreal – Eibar

(16h00 GMT) Atlético de Madrid – Real Sociedad

Espanyol – Celta

Granada – Athletic

Leganés – Real Madrid

Levante – Getafe

Osasuna – Mallorca

Sevilla – Valencia

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 86 37 26 8 3 68 23 45

2. Barcelona 82 38 25 7 6 86 38 48

3. Atlético de Madrid 69 37 18 15 4 50 26 24

4. Sevilla 67 37 18 13 6 53 34 19

5. Villarreal 57 37 17 6 14 59 49 10

6. Real Sociedad 55 37 16 7 14 55 47 8

7. Getafe 54 37 14 12 11 43 36 7

8. Valencia 53 37 14 11 12 46 52 -6

9. Granada 53 37 15 8 14 48 45 3

10. Athletic Bilbao 51 37 13 12 12 41 34 7

11. Osasuna 51 37 13 12 12 44 52 -8

12. Levante 46 37 13 7 17 46 53 -7

13. Eibar 42 37 11 9 17 39 52 -13

14. Betis 41 37 10 11 16 48 58 -10

15. Alavés 39 38 10 9 19 34 59 -25

16. Valladolid 39 37 8 15 14 30 43 -13

17. Celta Vigo 36 37 7 15 15 37 49 -12

18. Leganés 35 37 8 11 18 28 49 -21

19. Mallorca 32 37 9 5 23 38 63 -25

20. Espanyol 24 37 5 9 23 27 58 -31

