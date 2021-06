Barcelona rescinde contrato com volante Matheus Fernandes Atleta foi contratado em janeiro de 2020, emprestado ao Valladolid e fez apenas quatro partidas desde que chegou ao futebol espanhol. Contrato durava até 2025

O Barcelona rescindiu o contrato do brasileiro Matheus Fernandes. O volante chegou ao clube em janeiro de 2020 após rápida passagem pelo Palmeiras e tinha vínculo com o clube culé até 2025. No entanto, o atleta não fazia parte dos planos do técnico Ronald Koeman.

Assim que foi contratado, o meia jogou os primeiros seis meses no Valladolid, mas participou apenas de três partidas. Na última temporada, o jovem de 22 anos integrou o elenco principal blaugrana, mas atuou por apenas 17 minutos em um jogo de Champions League.

A contratação de Matheus Fernandes foi tratada como uma surpresa uma vez que o jogador não era titular absoluto do Palmeiras e fez apenas 11 jogos no Campeonato Brasileiro de 2019. Além disso, o brasileirou chegou com multa de 300 milhões de euros (R$ 1,7 bilhão) para não ser assediado pro outras equipes.

Após uma passagem frustrante pelo futebol europeu, o volante, que completa 23 anos nesta quarta-feira, irá buscar um novo caminho para o seu futuro nesta janela de transferências. No entanto, não há informações se o meia deseja seguir no Velho Continente ou retornar ao Brasil.

