Barcelona recorre para que Hansi Flick comande o time do banco nos últimos jogos de 2024

O Barcelona vai recorrer da expulsão do técnico Hansi Flick no empate em 2 a 2 com o Bétis neste sábado. A intenção do clube é que o treinador alemão possa comandar o time no banco de reservas nos últimos jogos do ano, nos quais a liderança do Campeonato Espanhol está em jogo.

O Barcelona soma 38 pontos, mas o rival Real Madrid tem 36 com um jogo a menos. O líder ainda tem duas partidas em 2024 pelo Espanhol, ambas em casa. No dia 15 recebe o Leganés e, no dia 21, o Atlético de Madrid.

Flick foi expulso com cartão vermelho direto após protestar pela marcação de pênalti de Frenkie de Jong em cima do brasileiro Vitor Roque depois da revisão do VAR. “Ele foi expulso por sair da área técnica gritando e gesticulando, protestando contra uma de minhas decisões”, afirmou o árbitro Muñiz Ruiz na súmula. O Barcelona considerou a expulsão injusta.

Pelo código disciplinar da Federação Espanhola, Flick pode ser suspenso de dois a três jogos. O Barcelona vai alegará que o técnico sempre respeitou os árbitros e que, em nenhum momento, se dirigiu à torcida ao reclamar e gesticular. “Foi apenas a minha reação. Não estou orgulhoso e nunca aconteceu comigo antes”, afirmou Flick. “Fiquei com raiva de mim mesmo.”

Antes de saber da decisão do Barcelona de recorrer, o técnico alemão se mostrou confiante no desempenho de seu auxiliar Marcus Sorg durante sua suspensão.