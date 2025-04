Barcelona recebe sinal verde para ter Dani Olmo até o final da temporada

O Conselho Superior de Esportes (CSD) da Espanha decidiu a favor do Barcelona nesta quinta-feira (3) e autorizou Dani Olmo e Pau Víctor, cujas inscrições foram revogadas pela LaLiga no final de 2024, a continuarem jogando até o final da temporada.

O CSD, responsável por emitir a decisão sobre este imbróglio que envolvia o clube catalão, a LaLiga e a Federação Espanhola de Futebol (RFEF), declarou em comunicado que “deu provimento ao recurso apresentado em 7 de janeiro pelos jogadores Dani Olmo e Pau Víctor e pelo Barcelona, anulando o acordo do Comitê de Acompanhamento do Convênio de Coordenação RFEF-LaLiga”.

“Com esta resolução, ambos os jogadores continuam com suas inscrições em vigor”, acrescenta o texto.

Víctor e Olmo, inscritos de forma temporária no início da temporada após a lesão de Andreas Christensen, foram retirados da lista de inscritos do Barcelona na LaLiga, enquanto o clube procurava uma nova fonte de receita par se enquadrar ao Fair Play Financeiro.

Em janeiro, quando o Barça formalizou a venda dos camarotes VIP do Camp Nou para empresas do Catar e dos Emirados por um valor estimado de mais de US$ 100 milhões (R$ 560 milhões na cotação atual) ao longo de 20 anos, o clube indicou que essa nova receita permitiria retornar aos parâmetros do Fair Play Financeiro.

No entanto, segundo a LaLiga, “nenhum valor da referida transação corporativa foi registrado na conta de lucros e perdas, ao contrário do que havia sido certificado pelo clube e pelo auditor no momento da transação”.

O CSD, órgão supremo do esporte na Espanha, autorizou temporariamente Olmo e Víctor a jogar com a camisa ‘blaugrana’ em janeiro, até que uma decisão final fosse tomada.

