Barcelona prepara nova proposta para contratar Eric García Zagueiro do Manchester City está na mira do Barcelona desde a última janela de transferências, quando clube catalão teve oferta recusada pelos ingleses

O Barcelona prepara uma nova oferta pelo zagueiro Eric García e deve oferecer ao Manchester City oito milhões de euros (R$ 53 milhões) para contratá-lo em janeiro, segundo o jornal “Sport”. O valor é bem inferior ao proposto na janela de transferências do verão europeu por conta da aproximação do fim do contrato do defensor espanhol com o clube inglês.

Apesar da demissão de Josep Maria Bartomeu, o jovem tem a aprovação da diretoria e da comissão técnica liderada por Ronald Koeman. Além disso, o setor defensivo é uma necessidade para o clube que tem sofrido com muitos gols desde a última temporada.

Caso o Manchester City não aceite a oferta, o jogador irá sair sem custos no término de seu vínculo. O atleta já comunicou ao seu clube que não irá renovar seu contrato e já tem um acordo feito com o Barcelona e irá chegar com um salário adequado ao período de crise vivido pela equipe blaugrana.

