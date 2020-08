Barcelona pode oferecer Suárez e Busquets por Lautaro Martínez Nome do argentino volta a pauta do clube com nomes pesados podendo ser envolvidos em uma operação de troca. Uruguaio e espanhol não foram oferecidos anteriormente

A novela entre Barcelona e Lautaro Martínez pode voltar com tudo nos próximos meses. De acordo com o portal “Calciomercato”, Luis Suárez e Sergio Busquets poderiam entrar em uma operação de troca com a Inter de Milão para que o tão sonhado atacante argentino chegue na Catalunha e seja um dos pilares da reconstrução da equipe.

Em entrevista na última terça-feira, o presidente blaugrana, Josep Maria Bartomeu, não tratou os veteranos como nomes indispensáveis do elenco. As informações da imprensa italiana indicam que os dois nomes agradam os bastidores do clube nerazzurri, mas que não haviam sido oferecidos nas negociações passadas.

Os veteranos fizeram parte de esquadras vencedoras do Barcelona e ainda tem futebol para oferecer e podem ajudar a Inter de Milão a conquistar novamente o tão sonhado título do campeonato nacional. Por outro lado, Lautaro é jovem e um dos destaques do time italiano, mas já manifestou seu desejo de jogar na Catalunha com Messi.

