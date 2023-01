Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 13/01/2023 - 21:19 Compartilhe





O Barcelona não quer deixar que Memphis Depay deixe tão facilmente o clube. Segundo a mídia espanhola, o holandês está muito perto de fechar com o Atlético de Madrid, mas o clube catalão não pretende liberá-lo tão facilmente. No entanto, foi imposta uma condição. O holandês poderá ir em caso de troca pelo belga Yannick Carrasco, do time madrilenho, segundo a agência de notícias EFE.

Assim como o Atleti busca um substituto para João, já no Chelsea, o Barça deixa claro que só deixará sair o Memphis – que só disputou quatro partidas nesta temporada – se chegar outro atacante. E neste caso, o jogador para a troca seria Carrasco, que é uma das peças importantes da equipe de Simeone, sendo muito querido pelo argentino.

O Atlético, por enquanto, não cogita liberar mais jogadores de ataque, pois isso significaria ter que buscar novamente uma contratação. Além do mais, a equipe planeja buscar um substituto para a saída de João Félix, e vê no holandês, uma boa opção.

Na temporada atual, ele marcou apenas 4 gols e deu três assistências em 28 jogos com a camisa do Atlético de Madrid. Enquanto isso, Memphis tem contrato com o Barcelona até junho deste ano.

