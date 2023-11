Barcelona perde para Shakhtar Donetsk (1-0) na Liga dos Campeões

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/11/2023 - 17:06 Para compartilhar:

O Barcelona sofreu sua primeira derrota na Liga dos Campeões desta temporada nesta terça-feira (7), ao ser batido pelo Shakhtar Donetsky por 1 a 0, em Hamburgo (Alemanha).

Apesar de ter tido o controle da partida e de criar várias oportunidades, o Barça pagou pela falta de eficiência e o único gol do duelo foi marcado pelo atacante ucraniano Danylo Sikan no final do primeiro tempo (40′).

Com o resultado, o time catalão (9 pontos) continua na liderança do Grupo H, mas perdeu a chance de garantir uma vaga antecipada nas oitavas de final e pode ser alcançado pelo Porto (6 pontos), que enfrenta nesta terça o Royal Antwerp (1 ponto). O Shakhtar é o terceiro colocado da chave (6 pontos).

Agora, o Barcelona terá que esperar o final do mês, quando recebe o Porto, para confirmar sua classificação para o mata-mata da Champions pela primeira vez desde a temporada 2020/2021.

