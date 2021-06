Barcelona monitora jovem talento da Dinamarca Damsgaard, meia-atacante da Sampdoria, é um dos destaques desta Eurocopa

O Barcelona está monitorando as atuação de Damsgaard, atleta da Sampdoria, na Eurocopa, segundo o “Sport”. O jovem de 20 anos tem sido um dos destaques da equipe da Dinamarca na competição e um dos responsáveis pela classificação de sua seleção às oitavas de final do torneio.

O talento é jogador da Sampdoria e possui contrato com o clube italiano até 2024. Após marcar um golaço no último duelo contra a Rússia na goleada por 4 a 1, Massimo Ferraro, presidente do emblema do Calcio, afirmou que o valor de mercado do meia-atacante havia aumentado.

> Veja a tabela da Eurocopa



– Você viu o gol do Damsgaard? O preço dele é agora, no mínimo, 30 milhões de euros (R$ 177 milhões). E se fizer outro igual, passará a custar 40 milhões de euros (R$ 236 milhões) – comentou o mandatário ao “Secolo XIX”.

Além do Barcelona, a promessa também é especulada em grandes equipes da Itália, mas também com uma transferência para a Inglaterra. A versatilidade do dinamarquês é um dos pontos que mais chama a atenção por poder atuar em diversos setores do ataque.

E MAIS:

Veja também