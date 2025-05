Barcelona leva susto, mas vira contra o rebaixado Valladolid e joga pressão no Real Madrid

Líder do campeonato, o Barcelona tomou um susto do lanterna e já rebaixado Valladolid, mas conseguiu vencer por 2 a 1, de virada, neste sábado e deu mais um passo em direção ao título espanhol. A quatro rodadas para o fim do campeonato, o time catalão tem 79 pontos, 7 a mais do que o Real Madrid.

O plano do técnico do Barcelona, Hansi Flick, era poupar jogadores sobrecarregados neste final de temporada para dois jogos cruciais nos próximos dias: Inter de Milão pela semifinal da Liga dos Campeões na terça-feira e o clássico com Real Madrid pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol no dia 11 de maio. O rival não poderia ser mais apropriado. Já sem ambições na competição, o Valladolid havia sido goleado por 7 a 0 no primeiro turno.

O roteiro, porém, ganhou contornos inesperados logo aos 6 minutos no estádio José Zorrilla, em Valladolid. Após dois escanteios consecutivos do time da casa, Iván Sánchez finalizou pelo lado direito do ataque. A bola desviou no zagueiro Araujo e tirou totalmente o goleiro Ter Stegen do lance.

O Barcelona tinha a costumeira maior posse de bola (82%) e buscava o empate, mas a maioria das tentativas era bloqueada pela defesa do Valladolid. Aos 38 minutos, Flick precisou tirar um de seus titulares do banco. Lamine Yamal entrou no lugar de Rodriguez, contundido. O Barcelona terminou a primeira etapa com apenas três finalizações na direção do gol.

Para a segunda etapa, Hansi Flick voltou com Raphinha no lugar de Ansu Fati e De Jong, no de Pedri. E foi o brasileiro quem empatou o jogo, aos 9 minutos. Ele aproveitou rebatida do goleiro Ferreira após levantamento na área e chutou no canto direito. A virada aconteceu 6 minutos depois. Fermin Lopez, dentro da área, completou cruzamento de Gerard Martin e bateu no canto esquerdo do gol do Valladolid.

Com a lógica restabelecida, o Barcelona não forçou muito para ampliar o placar e até sofreu alguns lances de perigo do Valladolid até o apito final. Com a 25ª vitória no Espanhol, o líder joga pressão no Real Madrid, que neste domingo enfrenta o Celta no Santiago Bernabéu. Se o rival não derrotar o sétimo colocado, o Barcelona garante o 28º título espanhol de sua história com uma vitória no El Clásico no Estádio Olímpico Lluís Companys, no domingo, com três rodadas de antecedência.