Barcelona investigará supostos insultos racistas contra Vini Jr.

O Barcelona afirmou neste sábado (28) que irá investigar “qualquer insulto racista” que possa ter ocorrido contra o atacante brasileiro Vinícius Júnior no clássico contra o Real Madrid, que terminou com a vitória do time merengue por 2 a 1 no estádio de Montjuic.

“O Barcelona sempre defenderá os valores do futebol e do esporte, como o respeito ao adversário”, escreveu o clube catalão em suas redes sociais.

“Por isso vai investigar qualquer insulto racista que possa ter ocorrido nesta tarde durante o jogo contra o Real Madrid”, conclui o comunicado.

O publicação do Barcelona se dá depois que a edição online do jornal Marca informou que Vini tinha sido alvo de insultos racistas mostrando um vídeo no qual aparecem vários torcedores gritando.

Também é possível ver o lançamento de algo que “parece uma banana daquele mesmo setor das arquibancadas, embora não seja possível confirmar 100%. Há quem aponte que pode ser uma das cartolinas amarelas usadas no mosaico, dobrada”, afirmou o jornal esportivo madrilenho.

Vários jornais indicaram nas suas edições digitais que a LaLiga está coletando informações sobre o caso para uma possível denúncia, se os insultos se confirmem.

O jogador brasileiro foi vaiado diversas vezes durante a partida e, principalmente, quando foi substituído, ao caminhar calmamente em direção à linha lateral olhando para o público e erguendo os punhos.

Há uma semana, Vinícius foi alvo de insultos racistas por parte de um torcedor do Sevilla, adversário do Real Madrid na 10ª rodada do Campeonato Espanhol.

O torcedor foi identificado e expulso do estádio Ramón Sánchez Pizjuán por “comportamento racista e xenófobo”.

O clube da Andaluzia explicou que denunciou imediatamente este torcedor às autoridades e condenou “todo o comportamento racista e xenófobo, mesmo que isolado, como neste caso”.

Vinícius parabenizou o Sevilla pela atitude em suas redes sociais, mas voltou a reclamar da frequência desses incidentes em diferentes estádios.

O brasileiro, rosto da luta contra o racismo no futebol espanhol, pediu às autoridades que “façam a sua parte e mudem a lei” diante destes atos.

