Barcelona goleia Young Boys (5-0) na Champions com dois gols de Lewandowski

Três dias depois de perder a invencibilidade no campeonato espanhol ao ser derrotado pelo Osasuna (4-2), o Barcelona acertou seu rumo nesta terça-feira, com uma contundente goleada de 5 a 0 em casa sobre o suíço Young Boys, pela segunda rodada da Liga dos Campeões.

O astro polonês Robert Lewandowski (8′ e 51′), o brasileiro Raphinha (34′) e Iñigo Martínez (37′) marcaram os gols na partida em que o time catalão foi para o intervalo com uma vitória parcial de 3 a 0.

Nesta edição da Champions o time ‘blaugrana’ havia estreado com uma derrota por 2 a 1 na visita ao Monaco e os jogadores comandados pelo técnico alemão Hansi Flick levaram a sério este duelo diante de um adversário teoricamente mais fraco, sem cair no excesso de confiança e sem subestimar o rival.

“Ninguém sabe como vai funcionar esta nova Liga dos Campeões, mas é sempre positivo ter um bom saldo de gols”, disse Flick, que identificou alguns pontos que precisam ser melhorados no desempenho da sua equipe: “Temos que começar os jogos um pouco mais fortes, mais dinâmicos no geral Foi melhorando com o passar dos minutos”.

A diferença de qualidade entre as equipes se refletiu no domínio sufocante que o Barça impôs desde os primeiros momentos no Estádio Olímpico Lluís Companys.

Lamine Yamal, autor do único gol blaugrana na visita ao Principado na primeira rodada, procurou o gol desde os primeiros minutos (3′), com um chute forte e muito centralizado que foi defendido sem problemas por Marvin Keller.

Mas a resistência não duraria muito: de dentro da área, o capitão Raphinha conseguiu dar um passe para a segunda trave, onde ‘Lewy’ apareceu para abrir o placar.

– 9 gols para Lewandowski –

Com os dois gols, o atacante polonês chega a 9 em 10 jogos contando LaLiga e Liga dos Campeões.

O seu compatriota e amigo Wojciech Szczesny assistiu ao jogo das tribunas. Segundo vários meios de comunicação ele estaria finalizando a sua transferência para o Barcelona para compensar a longa ausência de Marc-André ter Stegen.

O gol de Lewandowski não acalmou o ataque insistente do Barça, que deixou a vitória praticamente ecaminhada antes do intervalo: primeiro Raphinha e apenas três minutos depois Martínez fizeram o 3 a 0, que Lewandowski ampliou logo aos seis minutos do segundo tempo.

Com um resultado amplamente favorável, Flick começou a fazer rodízios na equipe, retirando jogadores importantes como Pedri, Pau Cubarsí, Lewandowski e Yamal, e dando minutos a outros como Ansu Fatu e Frenkie de Jong, que voltou aplaudido após uma longa ausência por lesão.

“Não esperava tamanha ovação. Estou muito feliz pela forma como as pessoas me tratam. Vejo o time em boa fase. Muita energia, muito dinamismo, estamos jogando bem”, disse De Jong.

As alterações não reduziram o domínio, embora o Young Boys tenha quase marcado com uma bola do atacante Joel Monteiro que bateu no travessão (66′) seguida pela tentativa de Jaouen Hadjam (67′).

Por fim, veio o quinto gol, quando Mohamed Camara desviou para a própria rede uma bola que Alejandro Balde havia conduzido até a área.

Além de dissipar as dúvidas após as derrotas sofridas diante de Osasuna e Monaco, esta goleada dá uma injeção de moral ao Barça antes do próximo jogo na Liga dos Campeões, contra o poderoso Bayern de Munique, no dia 23 de outubro.

