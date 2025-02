Barcelona goleia Valencia (5-0) e vai à semifinal da Copa do Rei

O Barcelona goleou o Valencia por 5 a 0 nesta quinta-feira (6) e se se juntou a Real Madrid, Atlético de Madrid e Real Sociedad na semifinal da Copa do Rei.

Ferran Torres com um hat-trick (3′, 17′ e 30′), Fermín López (23′) e Lamine Yamal (59′) marcaram os gols do time catalão na partida.

Com 4 a 0 no placar ainda no primeiro tempo e o resultado praticamente garantido, o técnico do Barça, Hansi Flick, mexeu na equipe para dar descanso aos titulares, trocando Pau Cubarsí por Iñigo Martínez e Alejandro Balde por Gerard Martín.

Depois de ir para o intervalo sob as vaias dos torcedores no estádio Mestalla, o Valencia, que ocupa a vice-lanterna no Campeonato Espanhol, chegou a marcar no primeiro minuto do segundo tempo com o atacante Umar Sadiq, mas o gol foi anulado por impedimento.

“Achávamos que seria um jogo muito difícil, mas tivemos sorte de marcar cedo e eles desmoronaram”, disse Ferran Torres, ex-Valencia, em entrevista ao canal Movistar+ após a partida.

“É difícil ver o clube da sua infância e da sua vida nesta situação. Eles [os torcedores] deveriam apoiar seus jogadores, que precisam”, acrescentou o atacante ‘blaugrana’.

Além do Barcelona, o outro semifinalista da Copa do Rei definido nesta quinta-feira foi a Real Sociedad, que mais cedo derrotou o Osasuna por 2 a 0, com gols de Ander Barrenetxea (21′) e Brais Méndez (31′).

— Quartas de final da Copa do Rei:

– Terça-feira, 4 de fevereiro:

Atlético de Madrid – Getafe 5 – 0

– Quarta-feira, 5 de fevereiro:

Leganés – Real Madrid 2 – 3

– Quinta-feira, 6 de fevereiro:

Real Sociedad – Osasuna 2 – 0

Valencia – Barcelona 0 – 5

rsc/iga/cb